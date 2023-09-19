MasterChef'te gergin anlar! Kerem favori yarışmacıyı takımında istemedi!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu 'nun yer aldığı yemek yarışması MasterChef'te geçtiğimiz akşam kaptanlık oyunu için mücadele verildi. Yarışmacılardan Ayaz kaptanlığı kazanan isim oldu ve kırmızı takım kaptanlığı için Kerem'i seçti. Kerem takımını seçerken yarışmada gergin anlar yaşandı.

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Kırmızı takımın kaptanı olan Kerem "Takım seçimi yüzünden bana kurulmayın arkadaşlar. Ben en iyileri seçmeye çalışmıyorum. Hep beraber bir olacağız, oturacağız karar vereceğiz. O yemekleri alacağız, sonra da geçeceğiz. Bu kadar basit. Senin yemeğine de başkası bakacak, onun yemeğine de başkası bakacak. Takım kurmaya çalışıyorum ben" dedi.