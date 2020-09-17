MasterChef Türkiye 16 eylül akşamı Masterclass heyecanı ile ekranlara geldi. Önce Mehmet Şef'in Masterclass'ını bitiren daha sonra Somer Şef'in Masterclass'ına geçen 8 isim arasında 4'ü, Danilo Şef'in Masterclass'ına geçmeye hak kazandı. MasterChef'te Masterclass'ı kim kazandı? MasterChef Türkiye kim kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF MASTERCLASS FİNALE KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde dün akşam şeflerden Masterclass eğitimi alan yarışmacılar arasından finale kalan 4 isim belli oldu. Önce Mehmet Şef'in Masterclass'ını bitiren daha sonra Somer Şef'in Masterclass'ına geçen 8 isim arasında 4'ü, Danilo Şef'in Masterclass'ına geçmeye hak kazandı. Danilo Şef'in Masterclass'ına geçmeye hak kazanan 4 isim Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa oldu.

MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde dün akşam Masterclass heyecanı yaşandı. MasterChef'te Somer Şef'in Masterclass'ına geçen 8 isim arasında 4 kişi, Masterclass finaline kalmaya hak kazandı.

16 EYLÜL MASTERCHEF 2020'DE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dün akşam MasterClass'ı kazanan ve elemeli olarak ilerleyen eğitimde birinci olan isim yeni bölüm ile birlikte haberimizde yer alacak.