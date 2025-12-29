MasterChef kim kazandı? 29 Aralık Pazartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı, kim elendi?
MasterChef All Star Altın Kupa'da son altın önlük sahibi buluyor. 8 yarışmacının veda edeceği gecede en başarılı tabağın sahibi 8. altın önlüğün sahibi olacak. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, Mehmet Şef'in tabağını yapacak. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak. Peki, "29 Aralık Pazartesi MasterChef altın önlüğü kim kazandı, kim elendi?" İşte 29 Aralık MasterChef'te son altın önlüğün sahibi...
MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, yarışmacılar son altın önlüğü kazanmak için tezgah başına geçiyor. İki etaplı finalin ardından en başarılı tabağı yapan yarışmacı, MasterChef All Star Altın Kupa'da son altın önlüğün sahibi olacak. Kalan 8 yarışmacı ise MasterChef'te son yemeğini yapacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 29 Aralık Pazartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı, kim elendi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'te yarışmacılar 8. altın önlük için yarışacak.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te altın önlüğün sahibi henüz belli olmadı. En başarılı tabağın sahibi günün sonunda altın önlüğün sahibi olacak.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te son altın önlük sahibini buluyor. MasterChef'in yeni bölümünde 8 yarışmacı MasterChef'e veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacı henüz belli olmadı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Hasan
Eren
Kerem
Barbaros
Özkan
Alican
Beyza
KIRMIZI TAKIM
Çağatay (Takım Kaptanı)
Sergen
Ayaz
Sezer
Tolga
Hakan
Erim
Dilara