MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, yarışmacılar son altın önlüğü kazanmak için tezgah başına geçiyor. İki etaplı finalin ardından en başarılı tabağı yapan yarışmacı, MasterChef All Star Altın Kupa'da son altın önlüğün sahibi olacak. Kalan 8 yarışmacı ise MasterChef'te son yemeğini yapacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 29 Aralık Pazartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı, kim elendi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...