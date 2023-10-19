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        Haberler Magazin MasterChef'te yarışmıştı! Yemekteyiz'e katılan Fikret'in menüsü olay oldu!

        MasterChef'te yarışmıştı! Yemekteyiz'e katılan Fikret'in menüsü olay oldu!

        Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına 2021 yılında MasterChef'te boy gösteren Fikret Tuğ katıldı. Fikret, tercih ettiği menüsüyle sosyal medyaya damga vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:27
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        Yemekteyiz'e katılan Fikret'in menüsü olay oldu!
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        TV8 ekranlarının yemek yarışmalarından biri olan Zuhal Topal ile Yemekteyiz'e bu hafta Fikret Tuğ damga vurdu. Tuğ, 2021 yılında da MasterChef'te boy göstermişti. Yarışmacının Yemekteyiz'de tercih ettiği menüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Menüde bulunan yemekleri öğrenenler şaşkınlık içerisinde kaldı.

        FRAGMAN ŞAŞIRTTI

        Zuhal Topal ile Yemekteyiz yarışmasının bugün yayınlanacak bölümünde Fikret Tuğ yarışacak. Tuğ menüsüyle ilgili şu açıklamaları yaptı: "Öyle bir yemek yapacağım ki herkes parmaklarını yiyecek. Ya da önündeki yemeğe dokunamayacak"

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        MENÜSÜNDE BULUNAN YEMEK ŞAŞIRTTI!

        2021 yılında MasterChef yarışmasına da katılım sağlayan Fikret Tuğ, Yemekteyiz yarışmasında "Ballı hardallı kurbağa bacağı" yapacağını açıkladı. Tuğ'un menüsü sosyal medyada gündem oldu.

        Menüde bulunan yemeği duyan sosyal medya kullanıcıları: "Herhalde şaka yapıyor", "Allah'tan içerisinde ballı hardal var", "Virüsten daha yeni çıktık", "Ciddi olamaz", "Yapım buna nasıl izin veriyor?" gibi yorumlarda bulundu.

        Fikret Tuğ daha önce MasterChef'e katıldığında Mehmet Şef'e mesaj atmıştı. Tuğ mesajında şu ifadelere yer vermişti: "Bazen insanlar morali bozulduğu zaman modu da düşüyor. İlk oyundan sonra hatalar benimdi. Herkese söz hakkı verirken sıra bana geldi ama 'Yorum yapmak istemiyorum' dedim. Bu patavatsızlığımdan dolayı özür diliyorum. Bugün de o iddialı sözlerden arınarak daha güzel şekilde yarışacağıma inanıyorum. Bunu yaşıma vermenizi umuyorum"

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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