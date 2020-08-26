MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef'te eleme potasına kim girdi? Sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde. Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlığı kazanıp eleme potasına girmemek için mücadele etti. İşte 25 Ağustos MasterChef Türkiye son bölüm

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'de yeni sezonun heyecanı ikinci hafta ile devam ediyor. Yeni haftada yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçildi. Bu oyunda Mavi takım yarışmacıları, en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Verilen süre içinde şeflerin oybirliği ile verdiği karar sonrasında Gülşah, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu. Bu şekilde dokunulmazlığı kazanan Gülşah, takım arkadaşları arasından bir eleme adayı seçmek zorundaydı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME POTASINA KİM GİRDİ

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Gülşah, eleme potasına Emir'in adını yazdı.