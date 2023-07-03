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MasterChef Yağız Özçelik yaşadığı korkunç kazayı anlattı! "Dışardan öldü sesleri geldi"

TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef yarışmasının eski yarışmacılarından Yağız Özçelik, Allstar konseptinin bölümünde yaşadığı trafik kazasını anlatarak tüyleri diken diken etti.

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  • MasterChef Yağız Özçelik yaşadığı korkunç kazayı anlattı! "Dışardan öldü sesleri geldi"

    TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'in eski yarışmacılarından olan Yağız Özçelik, bu sezon Allstar konseptinde ana kadroya girebilmek için mücadele ediyor. Sevilen yarışmacı geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde yaşadığı trafik kazasından bahsederek tüyleri diken diken etti.
  • MasterChef Yağız Özçelik yaşadığı korkunç kazayı anlattı! "Dışardan öldü sesleri geldi"

    Başarılı performansıyla göz dolduran isimlerden biri olan Yağız Özçelik, geçen sene bayramın ikinci günü yaşadığı trafik kazasını anlattı. Özçelik'in anlattıklarıyla tüm stüdyo buz kesti.
  • MasterChef Yağız Özçelik yaşadığı korkunç kazayı anlattı! "Dışardan öldü sesleri geldi"

    MasterChef Yağız, kaza anını şu şekilde anlattı: 

    "Bayramın ikinci gününün sabahıydı. Kardeşimin arabasıyla merkeze gitmem gerekti. Gittim ve geri dönüyordum. Normal hızımdaydım ama yolda mıcır vardı. Arabanın lastikleri de bitik durumdaydı. Biraz hızlı girdim yola herhalde, kaydı direksiyon. Ondan sonra ben direksiyonu bıraktım zaten kendisi toparlar diye. Direksiyon topladı zannedip yeniden tuttum, araba bariyerin başına saplandı. Üzerinde kaydı biraz" 
  • MasterChef Yağız Özçelik yaşadığı korkunç kazayı anlattı! "Dışardan öldü sesleri geldi"

    Yağız Özçelik konuşmasına şu şekilde devam etti: 

    "Arabanın içinden çıkmam büyük bir mucize. Bunu da ben bir şekilde yarışmaya bağlıyorum. Burada yiyecek ekmeğim varmış, buna yoruyorum. Çünkü böyle bir arabanın içinden kırıksız çıkmak gerçekten bir mucize. 'Dışarıdan 'öldü' sesleri geldiğini hatırlıyorum. Ben de 'galiba öldüm' dedim. Ama bir yandan da acı çekmediğim için cennette olduğumu düşündüm. Kafamı çıkarıp insanlara iyi olduğumu söyledim. Ayaklarım sıkışmıştı. Belki de ikinci hayatım bu benim. Kuzenim arabanın içinden kurtardı beni. Sonra da hastaneye gittik ve atlattık. Her şey Allah'tan."
  • MasterChef Yağız Özçelik yaşadığı korkunç kazayı anlattı! "Dışardan öldü sesleri geldi"

    İşte Yağız Özçelik'in kaza sonrası hastaneden görüntüleri...
  • MasterChef Yağız Özçelik yaşadığı korkunç kazayı anlattı! "Dışardan öldü sesleri geldi"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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