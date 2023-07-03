Yağız Özçelik konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Arabanın içinden çıkmam büyük bir mucize. Bunu da ben bir şekilde yarışmaya bağlıyorum. Burada yiyecek ekmeğim varmış, buna yoruyorum. Çünkü böyle bir arabanın içinden kırıksız çıkmak gerçekten bir mucize. 'Dışarıdan 'öldü' sesleri geldiğini hatırlıyorum. Ben de 'galiba öldüm' dedim. Ama bir yandan da acı çekmediğim için cennette olduğumu düşündüm. Kafamı çıkarıp insanlara iyi olduğumu söyledim. Ayaklarım sıkışmıştı. Belki de ikinci hayatım bu benim. Kuzenim arabanın içinden kurtardı beni. Sonra da hastaneye gittik ve atlattık. Her şey Allah'tan."