Mehmet Şef sakin kalamadı!

Geçtiğimiz akşam MasterChef yarışmasında dokunulmazlık için mücadele verildi. Oyundan sonra şeflerden Danilo, yarışmacıların düşüncelerini almak için sorular yöneltti. Fatma Nur, konu hakkında yorum yapınca Mehmet Yalçınkaya sinirlendi.
FATMA NUR'UN YORUMU TANSİYONU YÜKSELTTİ
Danilo Şef'in "Fatma Nur sen sadece katmer mi yaptın?" sorusu üzerine açıklamada bulunan yarışmacı şu ifadeleri kullandı:
"Hayır şefim sadece katmer yapmadım. İlk önce Kıvanç'a yardım etmek istedim. Böreğin içerisini ben yaptım. Sonra ona verdim. Süt reçelini çok bilmiyordum. Baktım bilenler var, onlara vermek istedim. Katmer ortada kalmıştı. Ben de 'Alayım, yapayım' dedi. Daha önce yapmadım ama hamurunun nasıl açıldığını biliyordum. Barış'ı suçlayamam. Ben kendim istedim aldım. O arada da geldi Yağız da yardım etti. Fırın dolu olduğu için Kıvanç pişirdi sağ olsun. Ekipçe çalıştık. Açıkçası ben takımda bir sıkıntı görmüyorum. "
MEHMET ŞEF OLAYA DAHİL OLDU
Mehmet Yalçınkaya Fatma Nur'un bu sözleri üzerine, "Delireceğim, vallahi delireceğim! Artık anlatamıyoruz derdimizi. Kendi kendime konuşmaya başladım yani. Ne sorunu yok? Çiğ yemekler var, çıkmayan yemekler var. Yarışmacılar mutlu ve başarılı olduklarını söylüyor." ifadelerini kullandı.
FATMA NUR SAVUNMAYA GEÇTİ
Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri üzerine Fatma Nur: "Şefim sadece imece usulü çalıştığımızdan bahsediyorum. Herkes birbirine yardım etti. 'O konuda iyiydik' demek istiyorum. Yoksa dediğiniz gibi; yetmeyen 6, 7-8 tabak var sanırım. O yüzden ben de üzgünüm açıkçası ama yapabileceğimiz bir şey yok." şeklinde bir açıklama yaptı.
SON SÖZÜ MEHMET ŞEF SÖYLEDİ
Mehmet Şef konunun uzamaması adına son söz olarak, "Arkadaşlar kendi içinizdeki hataları konuşmadığınız sürece bu devam edecek." ifadelerini kullandı.
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