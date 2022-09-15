Mehmet Şef sakin kalamadı!

"Hayır şefim sadece katmer yapmadım. İlk önce Kıvanç'a yardım etmek istedim. Böreğin içerisini ben yaptım. Sonra ona verdim. Süt reçelini çok bilmiyordum. Baktım bilenler var, onlara vermek istedim. Katmer ortada kalmıştı. Ben de 'Alayım, yapayım' dedi. Daha önce yapmadım ama hamurunun nasıl açıldığını biliyordum. Barış'ı suçlayamam. Ben kendim istedim aldım. O arada da geldi Yağız da yardım etti. Fırın dolu olduğu için Kıvanç pişirdi sağ olsun. Ekipçe çalıştık. Açıkçası ben takımda bir sıkıntı görmüyorum. "

MEHMET ŞEF OLAYA DAHİL OLDU

Mehmet Yalçınkaya Fatma Nur'un bu sözleri üzerine, "Delireceğim, vallahi delireceğim! Artık anlatamıyoruz derdimizi. Kendi kendime konuşmaya başladım yani. Ne sorunu yok? Çiğ yemekler var, çıkmayan yemekler var. Yarışmacılar mutlu ve başarılı olduklarını söylüyor." ifadelerini kullandı.

FATMA NUR SAVUNMAYA GEÇTİ

Mehmet Yalçınkaya'nın sözleri üzerine Fatma Nur: "Şefim sadece imece usulü çalıştığımızdan bahsediyorum. Herkes birbirine yardım etti. 'O konuda iyiydik' demek istiyorum. Yoksa dediğiniz gibi; yetmeyen 6, 7-8 tabak var sanırım. O yüzden ben de üzgünüm açıkçası ama yapabileceğimiz bir şey yok." şeklinde bir açıklama yaptı.