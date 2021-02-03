Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı dizisi 20. son bölüm...

TRT1'in kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan dizisi Masumlar Apartmanı 20. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Sevilen dizide bu hafta İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz çıkması olay yarattı. Peki şimdiden merakla beklenen Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı dizisi 20. son bölüm...

Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır.

Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır.

Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

MASUMLAR APARTMANI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hekimoğlu 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hekimoğlu 35. son bölüm
TELEVİZYONHekimoğlu 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. son bölüm: EDHO 182. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
TELEVİZYONEDHO yeni fragman geldi mi?
Baraj 26. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Baraj 25. son bölüm
TELEVİZYONBaraj yeni fragman yayında mı?
Alev Alev 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! - Alev Alev 12. son bölüm tek parça izle:
TELEVİZYONAlev Alev 13. yeni bölüm fragmanı...
Seni Çok Bekledim oyuncuları kim ve konusu ne? Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor?
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim oyuncuları ve konusu
Güldür Güldür Show oyuncuları kim? İşte Güldür Güldür oyuncuları isimleri!
TELEVİZYONGüldür Güldür Show oyuncuları kim?
Hekimoğlu oyuncuları kim? Hekimoğlu dizi oyuncuları isimleri ne?
TELEVİZYONHekimoğlu dizisi oyuncuları kim?
Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı oyuncuları isimleri ne?
TELEVİZYONMasumlar Apartmanı oyuncuları kim?
Baraj dizisi oyuncuları kimler ve isimleri ne? Baraj dizisi nerede çekiliyor? İşte Baraj oyuncu kadrosu!
TELEVİZYONBaraj dizisi oyuncuları kimler?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları kimler? İşte EDHO oyuncu kadrosu ve karakterleri
TELEVİZYONEDHO oyuncuları kimler?