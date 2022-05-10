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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 69.yeni bölüm izle!

Masumlar Apartmanı son bölüm izleyicisiyle buluştu. Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın başrolü paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi son bölümü 10 Mayıs Salı akşamı ekrana geldi. Dizinin yeni bölümde; Masal’ın doğumu, hem aile hem de apartman sakinleri için yepyeni bir umudun simgesi olur. İşte, TRT 1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki…

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    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 69.yeni bölüm izle! 10 Mayıs Salı 2022 Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle

    Masumlar Apartmanı dizisi son bölüm 8 Mayıs Salı akşamı TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluştu. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki dizi severler tarafından araştırılıyor. İşte, Masumlar Apartmanı 69. son bölüm bölüm tek parça full izleme linki…
  • 02
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 69.yeni bölüm izle! 10 Mayıs Salı 2022 Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Masumlar Apartmanı 69.bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak Masumlar Apartmanı son bölüm izleyebilirler.

    https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani
  • 03
    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 69.yeni bölüm izle! 10 Mayıs Salı 2022 Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle

    MASUMLAR APARTMANI 69.BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Masal’ın doğumu, hem aile hem de apartman sakinleri için yepyeni bir umudun simgesi olur. Naci, Safiye’nin en önemli kurallarından birini daha aşmayı başarır. Bir yandan da Safiye’nin bebekle kurduğu bağı gördükçe, birlikte bir çocukları olması arzusu giderek güçlenir. Safiye’nin bu konudaki hisleri ise çok başkadır.
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    Masumlar Apartmanı son bölüm izle! TRT 1 ile Masumlar Apartmanı 69.yeni bölüm izle! 10 Mayıs Salı 2022 Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça izle

    Tüm zamanını Masal’a ayıran, uyumaya bile direnen Gülben’in, bebeği konusunda Safiye haricinde kimseye güvenememesi başta Esat olmak üzere herkesin dikkatini çeker. Bu sırada doktorun söylediği bir şey, Gülben’in yetersizlik korkusunu tetikler. Han ve Ceylan, arkadaşlık sınırları içinde görüşmeye devam ederlerken Ceylan’ın yeni sergisinin açılışı gelip çatar. Bu sergi, Han için adeta bir sınav olacaktır. Nihayet tüm apartman sakinleri, o çok istedikleri pikniğe giderler. Ancak, mutluluk ve neşe içinde geçen günün sonunda olacaklardan habersizdirler.

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