Tüm zamanını Masal’a ayıran, uyumaya bile direnen Gülben’in, bebeği konusunda Safiye haricinde kimseye güvenememesi başta Esat olmak üzere herkesin dikkatini çeker. Bu sırada doktorun söylediği bir şey, Gülben’in yetersizlik korkusunu tetikler. Han ve Ceylan, arkadaşlık sınırları içinde görüşmeye devam ederlerken Ceylan’ın yeni sergisinin açılışı gelip çatar. Bu sergi, Han için adeta bir sınav olacaktır. Nihayet tüm apartman sakinleri, o çok istedikleri pikniğe giderler. Ancak, mutluluk ve neşe içinde geçen günün sonunda olacaklardan habersizdirler.