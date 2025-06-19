Matteo Bocelli şarkılarıyla mest etti

Klasik ve modern pop müziği bir araya getirerek eşsiz bir kimlik yaratan 27 yaşındaki Matteo Bocelli, “Summer Nights” turnesi kapsamında İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı. Genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde yer alan ve sadık bir hayran kitlesine sahip olan Bocelli, “İstanbul’da vereceğim ilk konser için çok heyecanlıyım” diyerek seyirciyi selamladı. Zaman zaman seyircilerin arasına katılıp şarkılarına devam eden sanatçı, hayranlarıyla dans da etti. Piyano başında karizmasıyla dikkat çeken sanatçı, babasıyla düet yaptığı, milyonların dinlediği “Fall on Me” şarkısını solo olarak seslendirdi.

REKLAM

Klasik ve modern pop müziğini bir araya getiren Bocelli’nin İtalyanca ve İngilizce söylediği şarkılara seyirci de eşlik etti. Bocelli, Ed Sheeran’ın ona özel olarak yazdığı Chasing Stars şarkısının yanı sıra Besame Mucho, Cant Take My Eyes off You gibi milyonların sevdiği şarkıları da seslendirdi. Matteo Bocelli, yoğun alkış üzerine iki şarkılık bis yaptı ve “Bu turne kapsamında en iyi, sıcak seyirci İstanbul seyircisiydi” diyerek Harbiye’ye veda etti.