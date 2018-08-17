Mattersburg - WAC maçı istatistikleri

Mattersburg ve WAC, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Mattersburg 3 puanla 10. sırada, WAC 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Mattersburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. WAC son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 365. İddaa'da Mattersburg kazanır 1.90, berabere biter 3.00, WAC kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Mattersburg önceki hafta Lask Linz mücadelesinde 2-1 kazandı.

WAC ise Rapid Vienna maçında 0-0 berabere kaldı.

Mattersburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Mattersburg, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

WAC, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda WAC 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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