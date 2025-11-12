Mauro Icardi, 150 gün sonra kızlarıyla buluştu

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara, mart ayında çalkantılı bir boşanma süreci yaşamıştı. Boşanmanın ardından çift, kızları Francesca ve Isabella’nın velayeti nedeniyle sık sık karşı karşıya gelmişti.

Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla Icardi'yi çocuklarına karşı ilgisiz, sorumluluklarını yerine getirmeyen bir baba olarak nitelendirmiş ve Icardi’nin nişanlısı China Suárez’in ise futbolcunun kızlarıyla bir araya gelmesini engellediği iddia etmişti.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kızları Francesca ve Isabella ile tam 150 gün sonra bir araya geldi. Buluşma, yargı kararıyla gerçekleştirildi ve Icardi'nin avukatı Elba Marcovecchio tarafından 'harika' ve 'çok özel bir an' olarak nitelendirildi.

Buluşma, salı günü, mahkeme tarafından belirlenen saatte ve yoğun bir lojistik hazırlık sonucunda gerçekleşti. Icardi, kızlarını görmek için okula geldi ve öncesinde okul müdürü ile kısa bir toplantı yaptı. Avukat Marcovecchio, buluşmanın tamamen düzenli ve kontrollü bir şekilde geçtiğini belirtti.

Icardi’nin buluşma sırasında duygulandığı yönündeki söylentilere avukat, "Bu özel bir an olduğu için detay veremem ama çok güzel geçti" diyerek yanıt verdi. Toplantının, kızların öncelikle babalarıyla yalnız kalması esasına göre organize edildiği, ardından China Suárez'in sürece dahil olacağı bildirildi. Buluşma, tamamen yargı gözetiminde, planlı bir operasyonla gerçekleşti. Bu süreçte, Bakanlık Çocuk Koruma Birimi ve uzman terapistler sürece dahil oldu. İlgili raporu hazırlayan uzman Fernanda Matera, hem Icardi hem de Wanda Nara’nın önceki tutumlarının çocuklar üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtti ve Kamu Vesayet Ofisi, Mauro Icardi'nin kızlarıyla vakit geçirmeye devam edebilmesi için uyması gereken sıkı koşullar ve taahhütler belirledi. ICARDI'NİN UYMASI GEREKEN 5 TEMEL KURAL: Terapistlerle İletişim: Kızların psikologlarıyla sürekli temas. Terapinin Sürekliliği: Kızların psikolojik tedavileri kesintisiz devam edecek. Gizlilik: Kızların mahremiyetinin korunması. Mahkeme Kararlarına Uyma: Tüm tedbir kararlarına harfiyen riayet. Planlı Organizasyon: Buluşma ve tedavi saatlerinin önceden paylaşılması.