Mauro Icardi geri dönüş tarihini açıkladı!

"SOKAĞA ÇIKMAK ZOR"

Sokağa çıkmak çok zor çünkü insanlar çok tutkulu. Üzerinize geliyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu hem güzel hem de kötü bir şey. Sahada ya da burada antrenmanda insanların sevgisini görmek güzel bir şey. Antrenmanı izlemeye gelenler de var.