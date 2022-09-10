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Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

Galatasaray, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri olduğu iddia edildi. Wanda Nara'nın Sarı- Kırmızılı takımdan talepleri çok konuşuldu.

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  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    Galatasaray'ın Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı.
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    Sarı- Kırmızılı takım PSG'nin Arjantin'li yıldızını kadrosuna kattı.
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    Mauro Icardi'nin maaşının 6 milyon Euro'luk bölümünün PSG tarafından, 750 bin Euro'luk kısmının ise Galatasaray tarafından ödeneceği açıklanmıştı.
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray'dan bir dizi istekleri olduğu iddia edildi.
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    Arjantin'de yayın yapan bir televizyon programında Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş döneminde yaşadıkları konuşuldu.
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    Programda Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın isteklerinin karşılanmasının ardından transferin gerçekleştiğini dile getirildi.
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    Wanda Nara'nın Sarı - Kırmızı'lı klüpten istekleri çok konuşuldu.
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    İşte, Wanda Nara'nın Galatasaray'dan istekleri...
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    ÖZEL AŞÇI
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    LÜKS BİR VİLLA
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    5 ÇOCUĞU İÇİN ÖZEL OKUL
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    ÖZEL GÜVENLİK
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

    ARALIK AYINA KADAR OTEL ODASI
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!
  • Mauro Icardi transferinde detaylar ortaya çıktı! Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri çok konuşuldu!

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