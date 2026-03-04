Mauro Icardi ve China Suarez, Arnavutköy sahilinde aşk tazeledi
Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez, Arnavutköy sahilinde güzel havanın tadını çıkararak aşk tazeledi
Giriş: 04.03.2026 - 20:30 Güncelleme:
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı evliliği sonlandırdıktan sonra oyuncu China Suarez ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.
Icardi ve Suarez, zaman zaman sosyal medyadan yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla ilişkilerinin detaylarını gözler önüne seriyor.
Son olarak Icardi, China Suarez ile birlikte İstanbul'daki güzel havanın ve Arnavutköy sahilinin tadını çıkardı. Ünlü futbolcu, bu sırada sevgilisini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Icardi, gönderisine şu notu düştü: Her şey göründüğünden daha yakındır.
fotoğraflar: Instagram
