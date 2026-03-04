Canlı
        Mauro Icardi ve China Suarez, Arnavutköy sahilinde aşk tazeledi - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ve China Suarez, Arnavutköy sahilinde aşk tazeledi

        Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez, Arnavutköy sahilinde güzel havanın tadını çıkararak aşk tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 20:30
        Boğaz'da aşk başkadır

        Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı evliliği sonlandırdıktan sonra oyuncu China Suarez ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor.

        Icardi ve Suarez, zaman zaman sosyal medyadan yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla ilişkilerinin detaylarını gözler önüne seriyor.

        Son olarak Icardi, China Suarez ile birlikte İstanbul'daki güzel havanın ve Arnavutköy sahilinin tadını çıkardı. Ünlü futbolcu, bu sırada sevgilisini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi.

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Icardi, gönderisine şu notu düştü: Her şey göründüğünden daha yakındır.

        fotoğraflar: Instagram

        Konya'da gencin hayatını kaybettiği kavga anı kamerada

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada rastgele ateş edildiği sırada bir gencin vurularak hayatını kaybettiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı. (İHA)

