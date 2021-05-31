"Mavi Marmara Sanal Tur" hizmete açılıyor

AA

İsrail'in hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının üzerinden 11 yıl geçti. 10 kişinin şehit düştüğü, başta Filistinliler olmak üzere dünyada zulüm gören mazlum milletler için umut ışığı olan Mavi Marmara'da o gece yaşananlar unutulmuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği iş birliğinde, ablukanın kırılmasına vesile olan 6 gemiden oluşan "Özgürlük Filosu"nun en büyük gemisi Mavi Marmara için 360 derece bakış açısına sahip "Mavi Marmara Sanal Tur" projesini hayata geçirdi.

"Mavimarmara.co" web sitesi üzerinden saat 21.00'de hizmete girecek sanal turda, o gece gemide yaşananlar teorik ve görsel içeriklerle anlatılıyor.

Saldırı gecesi yaşananların daha gerçekçi ve önemli bilgilerle kullanıcılara sunulduğu sanal turda, Mavi Marmara'nın neden yola çıktığı bilgisinin yanı sıra filodaki gemilere, filonun yük bilgisine, filoyu organize eden sivil toplum kuruluşlarına ve hukuki sürece ilişkin detaylar yer alıyor.

Mavi Marmara gemisinin canlı yayın sorumlusu Ümit Sönmez, AA muhabirine, Aralık 2020 tarihinde başlayan projenin 48 kişilik ekip tarafından 6 ayda tamamlandığını söyledi.

Bugüne kadar 20 gigabayttan fazla verinin tarandığı bilgisini veren Sönmez, 3D modelleme ile geminin 24 noktasından yüksek çözünürlükte 360 derece görsel hazırlandığını ifade etti.

Özgürlük Filosu ve özelde filonun ana unsuru olan Mavi Marmara gemisinin milyonlarca haber, onlarca kitap, hukuki doküman ve belgesele konu olduğunu belirten Sönmez, filonun düzenlendiği 2010 yılından bu yana geçen 11 yılda yeni gelişmelerin yaşandığı süreçlerin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Sönmez, "Bu durum hem bilgilerin derli toplu ulaşılabilir bir şekilde bir araya getirilmesini, hem de kolay ulaşılabilir bir formatta olmasını gerektirmişti. Bu nedenle filo ve Mavi Marmara ile ilgili tüm bu veriler arşiv çalışması şeklinde bir internet sitesinde toplandı. İçerik olarak filoyla ilgili tüm haberler, videolar, tanıklıklar, mahkeme tutanakları, kitap bilgileri, belgeseller bulunmakta. Ayrıca, Mavi Marmara gemisinin neredeyse birebir aynısı dijital ortamda oluşturulmuş ve sanal müze halinde ziyarete açılmıştır." dedi.

Mavi Marmara için sanal turun gerekliliğine vurgu yapan Sönmez, şöyle konuştu:

"Mavi Marmara gemisi İsrail tarafından uzunca bir süre alıkonulduktan sonra tekrar ülkemize getirilmiş, olay yeri inceleme ve savcılık süreçlerinden sonra da yolculuğun ilk başladığı nokta olan İstanbul Sarayburnu'na geri dönmüştü. O gün uğurlama töreninden daha büyük bir kalabalık Mavi Marmara gemisini karşılamaya gelmişti. Gemi halkın ziyaretine açılmış, ziyaret için insanlar günlerce kalabalıklar halinde sıra beklemişti. Öyle ki açılan ziyaret defterlerine binlerce insan duygu ve düşüncelerini ifade etmişti. Orada en çok dile getirilen konu yeni filoların düzenlenmesi ve Mavi Marmara'nın olduğu şekilde korunup müze yapılması talepleri idi. Proje bu açıdan bakıldığında evet çok gerekli bir proje bence. Her şeyin ötesinde günümüz dünyasında yaşananların unutulmaması için mutlaka dijital ortama aktarılması ve dileyen herkesin erişimine açık olması bir tercih değil, bir gereklilik haline gelmiştir. Bu sanal müze ile tüm bu gereksinimler karşılanmış olacaktır."

- "Tüm insanlığa hitap eden bir müze olacaktır"

Sönmez, Mavi Marmara ve Özgürlük Filosunun ne başlangıçta ne de bugüne kadar gelinen süreçte asla tek bir siyasi, dini veya etnik grubun tek başına sahip olduğu bir eylem olmadığını kaydetti.

Mavi Marmara'nın "dünyanın vicdanı" olarak anıldığına değinen Sönmez, "Bu anlamda oluşturulan sanal müze de aynı şekilde tüm insanlığa hitap eden bir müze olacaktır. Başlangıçta Türkçe metinlerle yayına girecek olan müze kısa sürede çoklu dil seçeneğini de sunacaktır. Sanal ortam kullanımının çok yüksek olduğu genç kitle elbette bu filo ile ilgili tüm bilgili ve belgelere buradan ilk elden ulaşabilecektir." ifadesini kullandı.

Dijital ortamın sürekli ve hızlı bir değişim yeteneğine sahip olduğunu hatırlatan Sönmez, süreç devam ettikçe sanal tur içeriklerinin de güncelleneceğinin, belki de ilerleyen dönemlerde geminin sanal gerçeklik gözlüğü ile gezilebileceğinin altını çizdi.

- "Hüzün ve mutluluk duygularını bir arada yaşamamıza sebep oldu"

Projenin kendisini duygulandırdığını, hüzün ve mutluluk duygusunu bir arada yaşamasına sebep olduğunu anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Özgürlük filosuna Türkiye'den katılım sağlanması fikrinin müzakere edilmesinden itibaren sürecin içinde olan birisi olarak çok duygulandığımı söylemem lazım. Gönül isterdi ki Mavi Marmara gemisi bir müzeye dönüştürülsün ve dünyanın bütün limanlarını dolaşıp belli dönemlerde orada demirleyip insanların ziyaretine açılsın. Ancak birçok farklı sebepten bunu gerçekleştirmek mümkün olmamıştı. Şimdi bu projeyle biliyorum ki Mavi Marmara dijital mecrada da olsa dünyanın tüm limanlarına uğrayacak. Oradaki çocuklar, gençler bu müzeyi gezecek. Hatta Filistin'deki çocuklar bile. Gemi katılımcıları evlatlarına, torunlarına gemiyi gezdirip nerelerde neler yaşadıklarını anlatacaklar. Sanal müze çalışmasını ilk duyduğumda ilk hissettiğim duygular bunlar oldu. Yine müzeye ilk ziyareti yaparken de enteresan gelecek belki ama tüm noktalarda yaşanmışlıklar gözümün önünde canlandı. Hatta bazen ilk turun video kaydını yaparken hatırladıklarım nedeniyle zorlandığım anlar oldu. Ama nihayetinde bu projenin hayata geçirilmiş olması bir kez daha hüzün ve mutluluk duygularını bir arada yaşamamıza sebep oldu."