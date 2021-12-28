Max Bendo: İddialar doğru değil!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Fiskos Max Bendo: İddialar doğru değil! 'Akasya Durağı'nın Obayana'sı...
ABONE OL

Max Bendo: İddialar doğru değil!

"Akasya Durağı" dizisinde canlandırdığı "Obayana" karakteriyle tanınan ve son günlerde hakkında "Dondurmacıda çalışıyor" haberleri çıkan Max Bendo, söylentilerin doğru olmadığını ifade etti. Bendo, "Öyle bir şey yok. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum" dedi

Max Bendo: İddialar doğru değil! 'Akasya Durağı'nın Obayana'sı...
"İddialar doğru değil!"
0:00 / 0:00
DHA

'En Son Babalar Duyar' dizisiyle 2002'de ekranlarda görünen Kenyalı Max Bendo, 2008-2010 yılları arasında 'Akasya Durağı' dizisinde canlandırdığı 'Obayana' karakteriyle daha da tanındı.

Başka dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Bendo hakkında, son günlerde dondurmacıda çalıştığı iddiaları ortaya atıldı. Max Bendo, çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK!"

Konuyla alakalı açıklama yapan Bendo, "Benim dondurma sattığım ve dondurmacıda çalıştığım söyleniyor. Öyle bir şey yok. Ben bir proje için Kahramanmaraş'ta bulundum, orada da dondurmayla alakalı bir sinema filminde rol aldım. Dondurmacıda çekimler yapıldı, ben de oradaydım. Mesleğimi bırakmadım, oyunculuğa devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Max Bendo'nun da kadrosunda yer aldığı 'Külahıma Anlat' adlı sinema filminin nisan ayında vizyona girmesi bekleniyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Berkcan Güven'in acı günü: Şahide Türe vefat etti
FİSKOS Berkcan Güven'in acı günü
Murat Ünalmış koronavirüse yakalandı
FİSKOS Koronavirüse yakalandı
Mihriban Hurmacı ile Özer Hurmacı boşanmaktan vazgeçti! - Magazin Haberleri
FİSKOS "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın!"
Son dakika: Seray Sever hamile! - Magazin Haberleri
FİSKOS İkiz bebek geliyor!
Linet'ten 'Eurovision' açıklaması: Seve seve kabul ederim
FİSKOS 'Eurovision' açıklaması: Seve seve kabul ederim
Bahar Şahin ikinci kez korona!
FİSKOS İkinci kez koronaya yakalandı
Aslı Turanlı hastanelik oldu
FİSKOS Yanlış diyet hastanelik etti!
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir ayrıldı
FİSKOS Aşk bitti!
Serhat Kılıç: Yok canım, tiyatro değildir o!
FİSKOS "Yok canım, tiyatro değildir o!"
Burcu Esmersoy: Bana bir ömür gibi geldi
FİSKOS "Bana bir ömür gibi geldi"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.