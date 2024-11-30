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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Maximum Uniq Aralık'ta sanatla dolu

        Maximum Uniq Aralık'ta sanatla dolu

        Maximum Uniq, Aralık ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up, sihirbazlık gösterileri ve müzikallerle yıldız isimleri sahnelerinde ağırlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 00:14 Güncelleme: 30.11.2024 - 00:14
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        Maximum Uniq Aralık'ta sanatla dolu
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        İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’de eğlence Aralık ayında da tüm hızıyla devam edecek. Mekan, Aralık ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up ve sihirbazlık gösterileri ve müzikallerle yıldız isimleri sahnelerinde ağırlayacak.

        Aydınlıkevler
        Aydınlıkevler

        Maximum Uniq Hall’da etkinlikler, 1 Aralık'ta Aydınlıkevler'le başlayacak. 2-3 ve 4 Aralık'ta Kel Diva, 6-7 ve 8 Aralık'ta Drakula, 9 ve 10 Aralık'ta Araf müzikali Maximum Uniq Hall sahnesinde olacak. 15 Aralık'ta Zengin Mutfağı, 23 ve 24 Aralık'ta Gurur ve Ön Yargı *gibi bir şey*, 25 Aralık'ta Hücreler tiyatroseverlerle buluşacak.

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        Drakula
        Drakula

        Maximum Uniq Box'ta eğlence 2 Aralık'ta Yasemin Şefik'le Uyduruk Sonlar'la başlayacak. 5 Aralık'ta Kırık Plak, 9 Aralık’ta Uğur Yücel’in devleşen performansı ile Neyzen, 14 Aralık'ta Enver Ertaş'la The Illusionist ve 15 Aralık'ta Alisher Nazirov sahnede olacak. 23 Aralık'ta Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar’la yılı kapatırken ve 24 Aralık'ta Aşk Bize Masal Olur Maximum Uniq Box sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

        MAXIMUM UNIQ ARALIK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

        ARALIK / MAXIMUM UNIQ HALL

        1 ARALIK AYDINLIKEVLER

        2 ARALIK KEL DİVA

        3 ARALIK KEL DİVA

        4 ARALIK KEL DİVA

        6 ARALIK DRAKULA

        7 ARALIK DRAKULA

        8 ARALIK DRAKULA

        9 ARALIK ARAF

        10 ARALIK ARAF

        15 ARALIK ZENGİN MUTFAĞI

        23 ARALIK GURUR ve ÖN YARGI *gibi bir şey*

        24 ARALIK GURUR ve ON YARGI *gibi bir şey*

        25 ARALIK HÜCRELER

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        ARALIK / MAXIMUM UNIQ BOX

        Yasemin Şefik
        Yasemin Şefik

        2 ARALIK YASEMİN ŞEFİK’LE UYDURUK SONLAR

        5 ARALIK KIRIK PLAK

        9 ARALIK NEYZEN

        14 ARALIK ENVER ERTAŞ THE ILLUSIONIST

        15 ARALIK ALISHER NAZİROV

        23 ARALIK YASEMİN ŞEFİK’LE UYDURUK SONLAR

        24 ARALIK AŞK BİZE MASAL OLUR

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        #Maximum Uniq
        #Kel Diva
        #Drakula
        #tiyatro
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