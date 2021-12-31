Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı Joaquín “El Chapo” Guzmán'ı iki yıl önceki duruşmada temsil eden savunma avukatı Jeffrey Lichtman, "Her şey kime karşı işbirliği yapacağına ve neler sunabileceğine bağlı. Zaten işbirliği yapmayı denemiş ve başarısız olmuşsa da şaşırmam" diyerek durumun net olmadığını belirtiyor.