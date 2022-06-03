Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mayıs ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK enflasyon verilerinde

Haziran ayı kira artış oranın belirleneceği emekli Temmuz zammıyla da ilgili tahminlerin netleşeceği Mayıs ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. İş dünyasının heyecanla beklediği enflasyon verilerinin saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK Mayıs ayı enflasyon kararlarıyla ilgili detaylar ve son tahminler...

ABONE OL
  • 01
    Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK verilerinde

    Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Enflasyon tahminleri belli oldu. İş dünyasının heyecanla beklediği enflasyon verilerinin açıklanacağı saat ve son eflasyon tahminlerini haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

     
  • 02
    Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK verilerinde

    MAYIS AYINDA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 76’YI AŞACAK!

    Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği enflasyon anketine göre, ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında TÜFE’nin aylık yüzde 4,6; yıllık yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu.
  • 03
    Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK verilerinde

    Mayıs ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 2,4, en yüksek beklenti ise yüzde 8,15 seviyesinde gerçekleşti.

    Nisan anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 15 kurumun beklentisi medyanda yüzde 55’ten Mayıs’ta yüzde 63,5 seviyesine yükseldi.
  • 04
    Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK verilerinde

    ENFLASYON NISAN’DA YÜZDE 69'U AŞTI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak gerçekleşmişti. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yüzde 7,25 olarak kaydedildi.
  • 05
    Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK verilerinde

    Nisan ayında çekirdek enflasyonun yüzde 50 üzerindeki seyri sürdü. Veriler yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 52,37 olarak gerçekleştiğini gösterdi.Üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesi de devam etti.

    TÜİK verilerine göre, üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 7,67 oldu.Üretici fiyatlarındaki yıllık yükseliş Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu.
  • 06
    Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK verilerinde

    ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak.
  • 07
    Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE 2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK verilerinde

    MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

    Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

    Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkl

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.