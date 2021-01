Mazhar Alanson kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Tam adı Mahmut Mazhar Alanson olan Mazhar Alanson'un hayatına dair merak edilenler haberimizde...

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

13 Şubat 1950 Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babası Ferruh Alanson, annesi Melek Alanson'dur. Ayla Alanson ailenin ilk kız çocuğudur. Daha sonra Aynur Alanson doğmuştur. En sonunda Ferruh Alanson'un 3. çocuğu Mazhar Alanson dünyaya gelmiştir.

Babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatroları'nda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

Çocukluğunu Ankara'nın Cebeci semtinde geçiren Mazhar Alanson, müzikle hep iç içe oldu. Ortaokulu TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Lise öğrenimini ise Kadıköy Maarif Koleji'nde okudu. Fakat mezun olamadan son sınıfta bu liseden atıldı.

Lise yıllarında gitar çalmaya başlayan Mazhar Alanson, aileden gelen bir yetenekle birçok müzik aletine de ilgi duydu. 1966 Yılında İstanbul Fenerbahçe Kalamış sahilinde Fuat Güner ile Mazhar'ın aldığı The Beatles'ın yeni çıkan albümü sayesinde arkadaşlıkları başlamış oldu. Daha sonra Fuat Güner'le birlikte Kaygısızlar grubunu kurarak konserler vermeye başladılar. Bu dönemde o zamanlar meşhur olan Crosby, Stills & Nash (and Young) ve Rolling Stones parçalarını seslendirdiler. Daha sonra önce Barış Manço ile, sonra da solo olarak, plaklar yaptılar. Mazhar Alanson, bu dönemde yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak söz yazarlığına adım attı. 1971 plağındaki "Diloy" şarkısı ise tamamen kendisine aittir. 1971'de Kızıltoprak'ta Özkan Uğur'la tanıştılar. Kaygısızlar'dan sonra bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1974'te Fuat Güner ile Mazhar - Fuat ikilisini kurup Türküz Türkü Çağırırız albümünü kaydettiler. Bu albümde de Yunus Emre, Aşık Veysel gibi halk ozanlarının şiirlerini bestelemesinin yanında daha sonra "Bu Ne Biçim hikâye Böyle" olarak "Nerde Hani" ve "Güllerin İçinden" şarkılarının tek başına yazar.

1974'te Özkan Uğur, Galip Boransu ve Ayhan Sicimoğlu'nun gruba katılmasıyla İpucu Beşlisi adını aldılar. Birlikte "Heyecanlı" isminde ilk 45'likleri piyasaya çıktı. Şarkı, İzzet Öz'ün çektiği kliple sevildi. Daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı İpucu Beşlisi dağıldı. Bu dönemde İzzet Öz'ün TRT'deki programında Mazhar'ın, "Zam", "Ondan şikayet bundan şikayet", "Bozup yeniden yapmaktır işim" şarkıları yayınlandı.

Mazhar Fuat ve Özkan, daha sonra bir dönem Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Seyyal Taner gibi ünlü müzisyenlerle birlikte çalıştı. Bu dönemde Mazhar Alanson, Ferhan Şensoy’un "Şahları da vururlar" adlı müzikal oyununda rol aldı. Böylece özlediği tiyatroculuk mesleğine kısa bir dönüş yapan Mazhar Alanson, kısa zaman sonra çok büyük bir albüme imza atmaya hazırlanıyordu. Bu albüm "Şahları da vururlar" müzikalinin bestelerinin yeni sözlerinden oluşacak "Ele güne karşı" albümü oldu.

1984'te büyük zorluklarla "Ele güne karşı" albümünü çıkaran grup, bu albümle bir yıl boyunca zirvede kalmayı başardı. Plak şirketlerinin satmaz diye düşündükleri bu albüm hafızalara güçlü bir şekilde kazınmayı başarmıştı. "Ele güne karşı" albümünden sonra 1985'te "Peki peki anladık", 1986'da "Vak The Rock", 1987'de "No Problem", 1989'da "The Best Of MFÖ", 1990'da "Geldiler", 1992'de "Agannaga Rüşvet" ve Dönmem Yolumdan, 1995'te M.V.A.B, 2003'te MFÖ single ve Collection, 2006'da da AGU albümleri piyasaya çıkmıştır.

MFÖ olarak Türkiye'yi yurtdışında iki kere temsil etmişlerdir. Türkiye'yi Erovizyon şarkı yarışmasında ilk temsil ettiği 1985 senesinde sunucunun Mazhar Fuat Özkan ismini okuyamadığından gruba kısaca "MFÖ" olarak hitap etmesiyle 1985'ten sonra grup MFÖ adıyla da tanınmaya başlamıştır.

İsveç'in Göteborg şehrinde Didai Didai Dai adlı parçayı seslendiren grup, bu yarışmada 14. olmuş, 1988'de İrlanda'nın Dublin şehrinde yapılan yarışma da ise 15. olmayı başarmıştır. Turgut Özal, o dönemde bunu şu sözlerle medyaya duyurmuştur: "Artık Erovizyon şarkı yarışmasının taraflı olduğunu öğrenmiş olduk".

1995'te "Mazeretim var asabiyim ben" albümünden sonra MFÖ müzikal çalışmalarına ara verince, Mazhar Alanson tek başına çalışmaya başladı. 1998'de oynadığı "Her şey çok güzel olacak" filminin müziklerini yaptı. Sami Özer, Cem Yılmaz gibi sanatçıların eşlik ettiği albümde "Bu ne biçim hikaye böyle" ve "Bir zamanlar fırtınalar estirirdim" şarkılarıyla dikkat çekti.

2001'de Komiser Şekspir filminin soundtrack'inde "Bir sonsuz yağmur yağsa" şarkısıyla katıldı.

2000'de ikinci solo albümü "Türk lokumuyla tatlı rüyalar" başlıklı albümü çıktı. Albüme grup arkadaşları Fuat Güner ve Özkan Uğur'un dışında yine Sami Özer ve Cem Yılmaz gibi sanatçılar eşlik etti. Daha önce Tarkan'a verdiği "Yandım", "Ah Bu Ben" ve "Jazz (New York Sokakları 5)" şarkılarına klip çekti. 2009'da Nil Karaibrahimgil'in "İlla" şarkısına vokaliyle eşlik etti.

ŞARKI YAZARLIĞI

Mazhar Alanson, Türkiye'nin en önemli şarkı yazarlarından biri olarak gösterilmektedir. MFÖ öncesi daha folk rock tarzı besteler yaptı. MFÖ'nün neredeyse her şarkısında imzası olan Mazhar Alanson, "Bu sabah yağmur var İstanbul'da", "Güllerin içinden", "Bodrum", "Peki peki anladık", "Gözyaşlarımızı bitti mi sandın", "Sen ve ben", "Sarı Laleler" gibi besteleri tek başına yazıp bestelemiştir. "Buselik makamına", "Uç oldum", "Adımız miskindir bizim" ve "Yandım" gibi şarkılarında tasavvufî etkiler görülür.

SİNEMA KARİYERİ

1988'de ilk filmi Arkadaşım Şeytan'da başrol oynadı. Atıf Yılmaz'ın fantastik filminde Alanson'un oynadığı Fatih karakteri müzisyenlikte başarılı olamamış, ünlü olmak için ruhunu şeytana satan biridir. Ali Poyrazoğlu ve Yaprak Özdemiroğlu ile başrolü paylaştığı bu film, başarılı olmuş ve Alanson'un sinema kariyerini açmıştır. Filme ayrıca "Doldum Doldum" ve "Hep Böyle Sev" gibi daha önce yayınlanmamış şarkıları grubuyla bestelemiştir.

On sene sonra yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminde Mazhar Alanson, başrolü Cem Yılmaz ve Ceyda Düvenci'yle paylaşmış, filmin müziklerini de yapmıştır. Bu film, Türk sinemasında seyirci rekoru kırmıştır. Film, Türk sinemasının en başarılı eserlerinden biri olarak gösterilmektedir.

2006'da yine Cem Yılmaz'la, bu sefer onun babası rolünde Hokkabaz filminde oynadı ve film yine seyirci rekorları kırdı. 2009'da da Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği Sulhi Dölek'in yazdığı Kirpi filminde Güven Kıraç ile oynadı.

MAZHAR ALANSON EVLİLİKLERİ

İlk eşi Hale Alanson'la 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972'de evlendi. Türküz Türkü Çağırırız albümünde 2 şarkının vokallerinde yer aldı. Çiftin ilk çocuğu Eda Alanson oldu. Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapmaktadır. İkinci çocukları ise Hilmi Alanson oldu.

Mazhar Alanson, daha önceden tanıştığı Biricik Suden ile 2002'de çıkan solo albümü zamanında arkadaşlıklarını ilerlettiler. Aynı yıl Mazhar ve Hale Alanson çifti ayrıldı. Bir sene sonra da Mazhar Alanson ve Biricik Suden evlendi.

DİSKOGRAFİ

Solo albümleri

Türk Lokumuyla Tatlı Rüyalar (2002)

Yazan Aşık (2019)

Diğer albümleri

Her Şey Çok Güzel Olacak (1997) - Her Şey Çok Güzel Olacak film müzikleri

Söz Müzik Mazhar Alanson (2010) - Mazhar Olmak kitabıyla yayınlanan albüm

Katkıda bulunduğu albümler

Komser Şekspir Orijinal Film Müzikleri (2001) - Ömer Özgür (Bir Sonsuz Yağmur Yağsa)

Nil Kıyısında (2009) - Nil Karaibrahimgil (İlla)

Altüst (2014) - Athena (Adımız Miskindir Bizim)

MFÖ ile stüdyo albümleri

Ele Güne Karşı (1984)

Vak the Rock (1986)

Peki Peki Anladık (1985)

No Problem (1987)

The Best of MFÖ (1989)

Geldiler (1990)

Agannaga Rüşvet (1992)

Dönmem Yolumdan (1992)

M.V.A.B. (1995)

Collection (2003)

AGU (2006)

Ve MFÖ (2011)

Kendi Kendine (2017)

Filmografi

Arkadaşım Şeytan (1988)

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998)

Hokkabaz (2006)

Kirpi (2008)

Pek Yakında (2014, cameo)

Televizyon dizileri

Çekirdek Aile (2002)

Ekmek Teknesi (2002) (Medet karakteri)

İkinci Bahar

Küçük Hesaplar (2012)

Osmanlı Tokadı (2013)

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Çavuş Musgrave'ın Davası : John Arden - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Güneşin Çocukları : Maksim Gorki - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Düşüş (oyun) : Nahit Sırrı Örik - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

Müfettiş(oyun) : Nikolay Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Karaların Memetleri) : Cahit Atay - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Öğretmen (oyun) : Tuncer Cücenoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Evhami : Feraizcizade Mehmet Şakir - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Bir Tafsiye Mektubu : Ephraim Kishon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Alaatinin Sihirli Lambası : Ferdi Merter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Ne Güzel Şey : İsmet Kür - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971