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        Mbappe'nin yeni adresi neresi olacak?

        PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi. Avrupa basınına göre Fransız yıldızın yeni durağı Real Madrid veya Liverpool olacak... İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:51
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        Dünya futbolunda en çok merak edilen konuların başında Kylian Mbappe'nin bir sonraki adresinin neresi olacağı geliyor.

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        Paris Saint Germain'le sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek yıldız futbolcu, daha önce kesin olarak takımından ayrılacağını açıklamıştı.

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        25 yaşındaki forvet, Avrupa basınında çıkan haberlerin aksine geleceği hakkında hala bir karar vermediğini söyledi.

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        Bu yıl kendimi çok iyi hissediyorum diyen Mbappe " Kazanmamız gereken şampiyonluklar var. Tamamıyla onlara odaklanmış durumdayım. Gelecek sezon nerede olacağım henüz belli değil. Paris Saint Germain'le yaptığımız anlaşmaya her iki tarafın da sadık kalmasının mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

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        İngiltere, İspanya ve Fransa basını ise yıldız oyuncunun yeni adresinin Real Madrid veya Liverpool olacağını iddia ediyor.

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        Mbappe iki sezon önce Real Madrid ile her konuda anlaşmasına rağmen son anda kulübüyle iki yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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        Paris Saint-Germain tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başaran Kylian Mbappe bu sezon 23 maçta 22 gol 2 asist üretti.

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