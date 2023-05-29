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Uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor! Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman, şartları ne?

Uzman öğretmen ve Başöğretmen yazılı sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte MEB 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri, başvuru şartları hakkında merak edilenler...

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  • MEB 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. En az 10 yıldır hizmet veren öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına ve en az 10 sene uzman öğretmenlik görevini yerine getirenler ise başöğretmenlik sınavına başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanırken gözler "Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri, şartlarına ilişkin detaylar...
  • MEB 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayıp - 09 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
  • MEB 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN YAZILI SINAVI NE ZAMAN? 

    Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.
  • MEB 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

    Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

    öğretmenlerde;

    a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte

    en az on yıl hizmeti bulunmak,

    b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

    c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

    ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman

    Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

    d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

    gibi şartlar aranacaktır.
  • MEB 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman

    öğretmenlerde; 

    a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl

    hizmeti bulunmak,

    b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

    c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

    ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik

    Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

    d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak

    şartları aranacaktır
  • MEB 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Özer, eğitim programına kimlerin başvuruda bulunacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Öğretmenlik kariyer basamakları için uzman öğretmenlik eğitim programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; başöğretmenlik eğitim programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek."  
  • MEB 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    100 üzerinden 70 puan alan başarılı sayılacak

    Yazılı sınavın uzman ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere 19 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacağını ifada eden Özer, "Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak." dedi.

    Lisansüstü eğitimlerini tamamlayanlar, sınavlardan muaf

    Özer, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenlerin ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacağını kaydetti. 

    Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, başvurularını mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.
  • MEB 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    UZMAN ÖĞRETMENLİK PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

    2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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