Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri gündemdeki yerini koruyor. En az 10 yıldır hizmet veren öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına ve en az 10 sene uzman öğretmenlik görevini yerine getirenler ise başöğretmenlik sınavına başvuruda bulunabilecek. Başvuruya ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanırken gözler "Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri, şartlarına ilişkin detaylar...