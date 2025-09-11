Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim MEB'den Doğa Koleji açıklaması

        MEB'den Doğa Koleji açıklaması

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait Doğa Kolejinde eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceği açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 11:57 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:57
        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait Doğa Koleji hakkında yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan ‘Doğa Koleji’ özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

