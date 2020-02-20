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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),illere gönderilen "zorbaca içeriğe sahip oyunlara" ilişkin uyarı yazısında, oyun tarzındaki zorbalık olaylarının tekil birer eylemden ziyade "akran zorbalığı" sorununun tezahürü olduğu vurgulandı.

Yazıda, öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve psikososyal alanlarda bir bütün olarak gelişimlerini destekleme ve eğitimlerini güvenli okul ikliminde sağlamanın Bakanlığın öncelikli görevleri arasında bulunduğu belirtildi.

Son dönemde dünyanın pek çok ülkesinde, öğrenciler arasında bazı fiziksel ve duygusal zorbalık davranışlarının ortaya çıktığının görüldüğü vurgulanan yazıda, çeşitli ülkelerden videolar çekilerek sosyal medya kanalları ile "viral" şekilde yayıldığı vurgulandı.

Çocuk ve gençlerin şaka veya espri gibi gördükleri bu fiziksel müdahalelerin sosyal medya terminolojisinde "challenge" olarak adlandırıldığına işaret edilen yazıda, bunların ciddi bedensel, ruhsal zararlar verme potansiyeli olan kaba, incitici davranışlar olduğuna dikkati çekildi.

Okullara gönderilen uyarı yazısında, şunlar kaydedildi: "Popüler olan ve ülkemizde de sosyal medya paylaşımları ile yayılmaya başlayan 'Tripping Jump Challenge-Hadi Gel Zıplayalım Meydan Okuması' isimli bir zorbalık eyleminde şaka adı altında bir grup öğrencinin başka bir öğrenciye zarar verme ihtimali söz konusudur. Videolarda yer alan bu zorbalıkta, öğrencilerin yaralanma hatta ölme riski ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte yayılma hızı da artmaktadır.

Gençlerimiz, interneti aktif şekilde kullandığından dolayı bu gibi olaylarda risk altında bulunmaktadır. Bahsi geçen şaka ya da oyun tarzındaki zorbalık olayları tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalığı' sorununun tezahürlerinden biri olarak ele alınmalıdır. Önleme çalışmaları da akran zorbalığı üst başlığı altında ele alınarak tüm okul güvenliği ve şiddetten arındırılmış okul kavramı çerçevesinde yapılandırılmalıdır. "

Uyarı yazısında, öğrencilerin okul içinde ve sosyal medyada birbirlerine zarar verme potansiyeli olan bu gibi davranışlarda bulunma riskine karşı dikkatli bir şekilde takip edilmeleri, bu konuda öğretmen, öğrenci ve velilere gerekli bilgilendirilmenin yapılması istendi.

"OYUNLAR KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yayılan oyunlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Eğitimi sadece öğretmenin, anne ve babaların sorunu olarak görmediklerine işaret eden Selçuk, bunun için bir toplumsal okuma, ekosistemin gerekliliğine işaret etti.

Selçuk, internetten yayılan "hadi zıplayalım" şeklindeki meydan okumanın İngilizce'den çevrildiğini ve yayıldığını, bu oyunun bir örnek olduğunu belirterek, yarın başka bir zorbalığın meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Bakan Selçuk, "Zorbalık içeren oyunlar konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Konunun anne babalar ve öğretmenlerin odağında olması gerektiğinin altını çizen Selçuk, il müdürlerinin de konuya ilişkin uyarıldığını gereken her türlü tedbirin hızla alındığını aktardı.

Okul müdürlerine dönük çalışmalar yürütüldüğünü, zorbalıkla ilgili psikolojik danışma içeriklerinin hazırlandığını dile getiren Selçuk, öğretmenlerin uluslararası eğitim aldıklarına vurgu yaptı.

Bu tür eğitimlerin sayısını artıracağı bilgisini veren Ziya Selçuk, "Bununla ilgili videolar hazırladık. Eğitimleri yaygınlaştıracağız. Çocukları sosyal medyanın veya uluslararası dijital kapitalist içeriklerin zorbalığına bırakmayacağız, hepimiz onlara sahip çıkacağız" diye konuştu.