Koronavirüs vaka sayısının 60 bine yaklaşması sonucu kabine toplantısında alınacak kararlar tüm yurtta merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencileri mümkün oldukça okulda tutmak istediklerini açıklamıştı ancak Ankara başta olmak üzere bazı illerde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime yeniden geçildi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.