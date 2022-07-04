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MEB ile LGS tercihleri başladı! 2022 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercih dönemi ne zaman bitiyor?

LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanmasının ardından gözler LGS tercihlerine çevrildi. LGS tercih dönemi 4 Temmuz itibarı ile başlarken tercih yapmak isteyen lise adayları "2022 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, LGS tercih dönemi ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte MEB ile e-Okul LGS tercih robotu...

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  • MEB ile LGS tercihleri başladı! 2022 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercih dönemi ne zaman bitiyor? LGS tercih robotu!

    MEB ile LGS tercihleri başlarken, birçok aday sınav puanına göre tercihlerini yapmaya başladı. Hayal ettiği liseye girebilmek için sınavda ter döken 8. sınıf öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözünü tecih dönemine çevirdi. Peki LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercih dönemi ne zaman bitiyor?  İşte MEB tarafından organize edilen LGS tercih dönemine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • MEB ile LGS tercihleri başladı! 2022 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercih dönemi ne zaman bitiyor? LGS tercih robotu!

    LGS TERCİHLERİ BAŞLADI

    Bakanlık tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

    Tercihler, 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek ve sonuçları 25 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

    Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek.

    LGS TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
  • MEB ile LGS tercihleri başladı! 2022 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercih dönemi ne zaman bitiyor? LGS tercih robotu!

    LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

    LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" üzerinden ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

     

     
  • MEB ile LGS tercihleri başladı! 2022 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercih dönemi ne zaman bitiyor? LGS tercih robotu!

    LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler. 

    Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. 

    Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
  • MEB ile LGS tercihleri başladı! 2022 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercih dönemi ne zaman bitiyor? LGS tercih robotu!

    TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

    Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
  • MEB ile LGS tercihleri başladı! 2022 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? LGS tercih dönemi ne zaman bitiyor? LGS tercih robotu!

    2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlere rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Öğrencilere kolaylık sağlamak için tercih rehberleri de hazırlandı.

    Kontenjan tablolarının yanı sıra 2021'de söz konusu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

    Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

    Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

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