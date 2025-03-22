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        Haberler Gündem Eğitim MEB'in 4. sınıflara yönelik "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması" sonuçlandı

        MEB'in 4. sınıflara yönelik "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması" sonuçlandı

        Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul 4. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen araştırmada, öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:35
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        MEB'in 4. sınıflara yönelik "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması" sonuçlandı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında ilkokul 4. sınıf öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması", öğrencilerin telefon, tablet, televizyon veya bilgisayar gibi dijital cihazlarla olan etkileşimlerinde dikkati çeken eğilimlerini ortaya koydu.

        17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda eğitim gören 3 bin 230 ilkokul 4. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmayla, öğrencilerin dijital cihazları en sık hangi amaçla kullandığı belirlendi.

        Araştırma sonucu, öğrencilerin en yaygın dijital cihaz kullanım alanları yüzde 15,2 ile araştırma yapmak, yüzde 13,9 ile ödev yapmak ve yüzde 12,1 ile bilgisayar oyunu oynamak olarak tespit edildi.

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        Günlük dijital cihaz kullanım sürelerine yönelik inceleme sonuçlarına göre öğrenciler, dijital cihazları bıraktıktan hemen sonra yeniden kullanma isteği duyuyor.

        Bulgulara göre 4. sınıf öğrencilerinin yüzde 60'ı, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlarını kapatır kapatmaz tekrar erişim arzusuna kapılıyor.

        Ayrıca öğrencilerin yüzde 40,8'i cihazlarını kapattıktan sonraki 1 saat içinde tekrar cihazlarına yönelme eğiliminde.

        ÖĞRENCİLER DİJİTAL CİHAZLARI OLMADAN BİR GÜN GEÇİRMEKTE ZORLANIYOR

        Araştırmada, öğrencilerin yüzde 64,3'ü, "her zaman" ya da "bazen" dijital cihazlar olmadan bir gün geçirme konusunda zorluk yaşadığını ifade etti.

        Çalışma, öğrencilerin sosyal medyada geçirdikleri sürenin dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

        Verilere göre, öğrencilerin yüzde 36,1'i sosyal medyayı hiç kullanmadığını belirtirken, geriye kalanların büyük çoğunluğunun günlük düzenli sosyal medya kullanıcısı olduğu belirlendi.

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        Öğrencilerin yüzde 27,9'u günde bir saatten az, yüzde 25,5'i 1-2 saat, yüzde 7,8'i ise 3-4 saat sosyal medyada vakit geçirdiğini ifade etti. Günlük kullanım süresi 5 saat ve üzeri olan öğrencilerin oranı ise yüzde 2,7 olarak tespit edildi.

        DİJİTAL CİHAZ KULLANAN ÖĞRENCİLERDE MUTSUZLUK, ÖFKE VE YORGUNLUK ARTIYOR

        Araştırma, dijital cihazların öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koydu.

        Cihazları ellerinden alındığında öğrencilerin yüzde 64,6'sı mutsuzluk, yüzde 48,5'i öfke duyduğunu belirtti.

        Ayrıca, dijital cihaz kullanımının ardından öğrencilerin yüzde 64,5'i yorgunluk hissettiğini ifade etti.

        Verilere göre öğrencilerin yüzde 13,6'sı her zaman, yüzde 53,9'u ise bazen telefon, tablet, televizyon ya da bilgisayar ekranı karşısında uykuya daldığını bildirdi.

        Öğrencilerin yalnızca yüzde 32,5'i dijital cihaz karşısında hiç uyumadığını aktardı.

        Bu durum, öğrencilerin uyku kalitesinin bozulmasına ve fiziksel gelişimlerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor.

        ÖĞRENCİLER DİJİTAL ORTAMDA SOSYALLEŞMEYİ TERCİH EDİYOR

        Araştırma, öğrencilerin büyük bölümünün telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar gibi dijital platformlarda akranlarıyla sosyalleşmeyi tercih ettiğini ortaya koydu.

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        Verilere göre, öğrencilerin yüzde 40,5'i dijital ortamda arkadaşlarıyla "her zaman" vakit geçirdiğini belirtirken, yüzde 45,9'u ise bunu "bazen" yaptığını ifade etti. Öte yandan, öğrencilerin yüzde 13,6'sı dijital platformlarda akranlarıyla hiçbir zaman vakit geçirmediğini belirtti.

        Çalışma, öğrencilerin büyük bir bölümünün yemek yerken veya başka bir işle meşgulken dijital cihaz kullandığını ortaya koydu.

        Verilere göre, öğrencilerin yüzde 64,2'si, "her zaman" ya da "bazen" yemek yerken telefon, tablet, televizyon veya bilgisayar kullandığını belirtti.

        Araştırma verileri, öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının günlük yaşam becerileri, psikososyal gelişimleri ve eğitim süreçleri üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

        Bu doğrultuda, bilinçli teknoloji kullanımını teşvik edecek stratejilerin geliştirilmesi, aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve dijital farkındalık çalışmalarının artırılması için koruyucu-önleyici sistemlerin güçlendirilmesi yönünde etkin çok paydaşlı işbirliklerinin geliştirilmesi öneriliyor.

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