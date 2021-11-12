MEB personel alımı sonuçları ile ilgili artık heyecan dorukta. Başvurusu 25 Ekim tarihinde başlayan ve 5 Kasım’da sona eren MEB personel alımı kapsamında sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 istihdam edilecek.

MEB PERSONEL ALIMI SON DURUM

Fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacak. aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılacak. Atama en çok 93 aşçı, 125 aşçı yardımcısı ve 36 fizyoterapist ile İstanbul’a yapılacak.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB atama sonuçları, 12.11.2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Verilen süre içinde göreve başlamayanlardan boş kalan pozisyonlara, aynı usulle sıradaki adayların atamaları yapılmak suretiyle doldurulabilecektir.