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        Haberler Gündem Eğitim MEB, teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında bu yıl için 117 etkinlik planladı

        MEB, teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında bu yıl için 117 etkinlik planladı

        Milli Eğitim Bakanı Tekin,"Öğretmen Bilişim Ağı platformunda hazırladığımız 'Dijital Vatandaşlık Eğitimi' kursu ile yaklaşık 60 bin öğretmene ulaşılmıştır. 2025 yılı için ise 117 etkinlik planlanmıştır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:41
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        MEB teknoloji bağımlılığına karşı harekete geçti
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal'ın, çocukların dijital ortamlardaki zararlı içeriklerden korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, EBA Akademi Platformu ve Dijital Vatandaşlık Eğitimi projeleri ile öğrenci ve velilerin teknoloji bağımlılığı ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, medya okuryazarlığı konularında bilinçli kullanıcılar olmaları ve farkındalıklarını artırmaya yönelik faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

        Dijital Vatandaşlık Eğitimi Projesi kapsamında her bölgeden seçilen proje okulları koordinasyonunda; teknoloji bağımlılığı ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, medya okuryazarlığı konularında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilinçlendirme atölyeleri, seminerleri, yarışmalar ve paneller düzenlendiğini anlatan Tekin, "Öğretmen Bilişim Ağı platformunda hazırladığımız 'Dijital Vatandaşlık Eğitimi' kursu ile yaklaşık 60 bin öğretmene ulaşılmıştır. 2025 yılı için ise 117 etkinlik planlanmıştır." bilgisini verdi.

        ÇOCUKLARIN BİLİNÇLİ DİJİTAL OKURYAZAR OLABİLMELERİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

        Bakan Tekin, çocukların teknoloji kullanımını kontrol altına almaktan ziyade bilinçli dijital okuryazar olabilmeleri için çeşitli çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de yer alan okuryazarlık becerilerinin, bütüncül modelde okul öncesinden başlanarak sarmal bir yapı içerisinde kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu okuryazarlık becerilerinden olan 'Dijital Okuryazarlık' ile çocukların ağ tabanlı bir ortamda bilgiye ulaşma, bilgiyi anlama, kullanma, yorumlama, değerlendirme; bilgi üretme, dijital ortamlarda mahremiyetine özen gösterme ve e-güvenlik önlemleri alarak dijital araçlarla amacına uygun iş yapma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

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