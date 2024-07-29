Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil tarihine dair araştırmalar yoğunlaşıyor. Yeni yasama döneminde Meclis'te ekonomi ve sosyal alanlarda önemli konular ele alınmaya devam edecek. Alınacak kararlar ve gerçekleştirilecek toplantılar yakından takip edilecek. Peki, "Meclis tatile ne zaman girecek ve TBMM'nin tatili hangi tarihte sona erecek?" İşte bu soruların yanıtları...