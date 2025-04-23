Mecnun Otyakmaz: Ligler planlandığı şekilde devam edecek Silivri merkezli yaşanan depremlerin ardından İstanbul'da okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edilirken, futbol maçlarının oynanıp oynanmayacağı da merak konusu oldu. TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamada, liglerin planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Habertürk Giriş: 23.04.2025 - 19:53 Güncelleme: 23.04.2025 - 19:53 facebook

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