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Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

Kültürel dokusuyla Özbekistan'ın en eski şehirlerinden Buhara, sunduğu manevi atmosferle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

AA
  • 01
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    Orta Asya'nın önemli ülkesi Özbekistan'ın medreseler şehri Buhara, yüzyıllardır koruduğu tarihi kültürel dokusu ve mimarisiyle ziyaretçilerine manevi bir atmosfer sunuyor.
  • 02
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    AA'nın haberine göre Türk-İslam mimarisiyle dikkati çeken kent, köklü tarihiyle biliniyor. Sahip olduğu ruhani atmosferle ziyaretçilerini büyüleyen Buhara'nın cadde ve sokaklarında geçmişin derin izlerini taşıyan bir çok yapı ve eser bulunuyor.
  • 03
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    Çinilerle kaplı çok sayıda medrese, Buhara'nın asırlardır koruduğu tarihi ve kültürel yapısına görsel güzellik katıyor.
  • 04
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    Dünyada Kubbet-ül İslam unvanına sahip 3 şehirden biri olarak bilinen Buhara, İmam Buhari ve İbn-i Sina'nın doğup büyüdüğü yer olmasından dolayı da turistleri kendisine çekiyor.
  • 05
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    "ŞEHİR, KUBBET-ÜL İSLAM ADIYLA ÇOK MEŞHURDUR"

    Özbekistan'da tur rehberi olarak görev yapan Afzal Barnayev, Buhara'nın kadim bir kent olduğunu söyledi.
  • 06
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    Buhara ve Semerkant'ın, İpek Yolu'nda yerleşmiş meşhur şehirler olduğunun altını çizen Barnayev, şöyle konuştu:
  • 07
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    "Buhara'nın esas önemi, İslam aleminde eğitim merkezlerinden birisidir. Bu yüzden şehir, 'Kubbet-ül İslam' adıyla çok meşhurdur. Buhara'da 20. yüzyılın başlarına kadar 400'e yakın medrese vardı. İnsanlar o dönemlerde 'medreseler şehri' veya 'talebeler şehri' diye anardı" diye konuştu.
  • 08
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    Kente gelen ziyaretçilerle ilgili bilgi veren Barnayev, "Ziyaretçilerimizin çoğu İslam aleminden ve Türk vatandaşlardan. Özbekistan'a geçen sene 2 milyona yakın ziyaretçi geldi. Bunların birçoğu Buhara'ya da geliyor. Son dönemde özellikle İslam aleminden, Türkiye'den ve Almanya'dan Türkler buraya geliyorlar" ifadesini kullandı.
  • 09
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    Barnayev, Buhara-İstanbul arasında direkt uçak seferi olması halinde ziyaretçi sayısının artacağını sözlerine ekledi.
  • 10
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    "MEKKE VE MEDİNE'DEN SONRA GÖRÜLMESİ GEREKEN ŞEHİR"

    Taşkent Büyükelçiliğinin eski din hizmetleri müşaviri İbrahim Gemici de Buhara'nın büyük İslam alimlerinin doğup büyüdüğü ve eserlerini bıraktığı, tarihi dokusunu muhafaza etmiş önemli bir yer olduğunu anlattı.
  • 11
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    Kentin medrese ve mescitleriyle her karışında ayrı bir güzellik barındırdığını aktaran Gemici, şunları kaydetti:

     

     

     
  • 12
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

    "Gerçekten mükemmel bir şehir. Mekke ve Medine'den sonra görülmesi gereken muazzam bir şehir. Buhara'ya girdiğinizde kendinizi müthiş bir manevi iklimin içinde görüyorsunuz. Burası atalarımızın geldiği yer, o yüzden mutlaka gelip görülmesi gereken etkileyici bir yer."
  • 13
    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor
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    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor
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    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor
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    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor
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    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor
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    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor
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    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor
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    Medreseler şehri Buhara tarihi yolculuğa çıkarıyor

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