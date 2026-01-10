Habertürk
        Medvedev: NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz | Dış Haberler

        Medvedev: NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa'yı yönetenlerin "savaş istediğini" belirterek, "Bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 10.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 10.01.2026 - 20:52
        Medvedev: NATO birliklerine izin vermeyeceğiz
        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da Avrupa ve NATO askeri birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

        Medvedev, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin eylemlerini eleştirdi.

        Rus ordusunun "Oreşnik" orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere yönelik dün düzenlediği saldırının yer aldığı görüntüyü paylaşan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

        "Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey."

        Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

