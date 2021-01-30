Eşi Brian Austin Green ile ayrılarak, rapçi Machine Gun Kelly ile ilişkiye başlayan ve adı yasak aşk iddialarına karıştığı için eleştirilen oyuncu Megan Fox, önceki gün konuk olduğu bir televizyon programının stüdyosundan çıkarken görüntülendi.

Soğuktan korunmak için üzerine kalın bir siyah manto giyen Fox'un pembe renkli bir taç taktığı görüldü.