Meghan Markle'dan kraliyet ailesine dair yeni açıklamalar: Varlığımız bile altüst etti

Prens Harry ve Meghan Markle, Eylül başında gerçekleştirecekleri İngiltere ziyaretleri öncesi de gündemden düşmüyor.
"VARLIĞIMIZ BİLE HİYERARŞİ DİNAMİĞİNİ ALTÜST ETTİ"
ABD'nin önde gelen dergilerinden The Cut'ın kapağında yer alan Meghan Markle, özel açıklamalarda bulundu. Markle, İngiltere'de eşi Harry ile birlikte, "sadece var olmakla Kraliyet Ailesi'nin hiyerarşi dinamiğini altüst ettiklerini" hissettiğini söyledi.
"BİZİM YAPMAMIZA İZİN VERİLMEDİ"
Unvanlarını bıraktıktan sonra yine kraliyet üyesi olarak çalışmaya devam etmeyi planladıkları ancak Kraliçe tarafından kabul edilmediği söylenirken konuya ilişkin Markle "Ailenin diğer birkaç üyesi tam olarak aynı şeyi yapsa da, her nedense, bunu bizim yapmamıza izin verilmedi" açıklamasında bulundu.
"BEN BU SÜREÇTE BABAMI KAYBETTİM"
İngiliz Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı mahremiyet davasına ilişkin de konuşan Meghan, "Harry bana 'Babamı bu süreçte kaybettim' dedi. Onlar benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda değil ama bu onun kararı" dedi.
Prens Charles'a yakın bir kaynak ise röportaj sonrası İngiliz PA haber ajansına, Harry ilişkilerinin bozulduğunu hissediyorsa bunun onu üzeceğini söyledi ve "Galler Prensi iki oğlunu da seviyor" dedi.
Çift saraydan ayrıldıktan sonra Spotify ve Netflix ile anlaşma imzalarken Kasım ayında Prens Harry'nin anı kitabının çıkması ve burada da saraya ilişkin gizli sırların açıklanması bekleniyor.
KRALİYET'TEN AYRILDIKTAN SONRAKİ SÜREÇ
2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmalarından bu yana Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, İngiltere'ye yalnızca Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı onuruna kutlanan Plantinyum Jübilesi için dönmüştü. Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra ABD'li televizyoncu Oprah'ın programına katılan çift, saraya yönelik suçlamalarda bulunmuş ve aile ile ilişkilerin kopma noktasına geldiği iddia edilmişti.
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