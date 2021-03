ABD'li bir oyuncu iken Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, her adımı ile dünya basınının odağında yer almayı başarmıştı. ABD'li ünlü televizyoncu Oprah Wnfrey'e verdiği röportaj ile kraliyet ailesinin tepkisini çeken Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

MEGAHN MARKLE RÖPORTAJI OLAY YARATTI

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Meghan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." diye konuştu

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti.

"ARTIK YAŞAMAK İSTEMİYORDUM"

Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate'i ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, "Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı." açıklamasında bulundu.

Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum." ifadesini kullandı.

Prens Harry ise kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılmasında aile içindeki "anlayışsızlığın" etkili olduğunu belirtti ve annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünü anımsatarak, tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu dile getirdi.

Babası Prens Charles'ın kendisinin telefonunu açmadığını ifade eden Harry, "Babaannem Kraliçe Elizabeth ile bugüne kadar 3 kez telefonda konuştuk, babamla da 2 kez konuştuk ancak sonra telefonlarıma cevap vermemeye başladı." diye konuştu.

ÇİFTİN İKİNCİ BEBEĞİ OLACAK

Harry, ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk kez duyurarak, "İlk bebeğimiz erkekti, şimdi de bir kızımız olacak." açıklamasında bulundu.

Çift, geçen ay ikinci çocuklarını bekledikleri haberini kamuoyuyla paylaşmıştı.

MEGHAN MARKLE KİMDİR?

Meghan Markle 4 Ağustos 1981'de doğdu.

2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

Haziran 2016’dan bu yana Prens Harry ile ilişkisi vardır. 2017’nin kasım ayında nişanlandıkları ve 2018’in ilkbaharında evlenecekleri duyuruldu. Nişanlanması üzerine Markle oyunculuk faaliyetlerine son verdiğini ve zamanını insani yardım çalışmalarına ayıracağını açıkladı.19 Mayıs 2018’de büyük bir törenle evlenmişlerdir.

ROL ALDIĞI FİLMLER

2002: General Hospital (Dizi 10.150)

2004: Century City (Dizi 1×04)

2005: Cuts (Dizi 1×05)

2005: Love, Inc. (Dizi 1×09)

2005: So was wie Liebe (A Lot Like Love, Film)

2006: Deceit (Film)

2006: Familienstreit de Luxe (The War at Home, Dizi 1×17)

2006: CSI: NY (Dizi 3×07)

2008: Ehe ist… ('Til Death, Dizi 3×02)

2008: 90210 (2 Folgen)

2009: Fringe – Grenzfälle des FBI (Fringe, 2 Folgen)

2009: Knight Rider (Dizi 1×14)

2009: The League (Dizi 1×02)

2009: Without a Trace – Spurlos verschwunden (Without a Trace, Dizi 7×15)

2010: CSI: Miami (Dizi 8×20)

2010: Männertrip (Get Him to the Greek, Film)

2010: Remember Me – Lebe den Augenblick (Remember Me, Film)

2010: The Candidate (Kısa film)

2011: Kill the Boss (Horrible Bosses, Film)

seit 2011: Suits

2012: Castle (Folge 4×17)

2012: Dysfunctional Friends (Film)