        Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler? Mehmed: Fetihler Sultanı 3. yeni sezon oyuncu kadrosu

        TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonu bu akşam açıyor. Başrolünde Fatih Sultan Mehmed rolüyle Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizinin üçüncü sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Miray Yapım imzalı diziye katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise Mehmed: Fetihler Sultanı 3. yeni sezon oyuncu kadrosu için araştırmalara başladı. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte detaylar...

        Giriş: 16.09.2025 - 15:39 Güncelleme: 16.09.2025 - 15:39
        Osmanlı’nın görkemini ve Fatih Sultan Mehmed’in yaşamını ekrana taşıyan TRT 1 dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 3. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrolünde Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı dönem dizisinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 3. yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı? İşte Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…

        MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ SEZONU AÇIYOR

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, 16 Eylül 2025 Salı akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara dönüyor.

        Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un birlikte kaleme aldıkları Miray Yapım imzalı dizi, 3. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.

        MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ SEZON OYUNCULARI

        Yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın oturduğu Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 3. sezon kadrosuna yeni isimler dahil oldu.

        Yeni sezonda kadroya Saadet Işıl Aksoy, Serhat Kılıç ve Ali Berge katıldı.

        Saadet Işıl Aksoy, dizide Fatih Sultan Mehmed’in eşi Eleni (Gülbahar Hatun) karakterine hayat verecek.

        Serhat Kılıç, Deli Lütfi rolünü canlandıracak.

        Ali Berge ise Karamanoğulları Şehzadesi Süleyman karakterine hayat verecek.

        Öte yandan Hollywood yıldızı Alexander Uloom, diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Uloom, Asr-ı Saadet döneminin önemli kahramanlarından olan Bin Velid’e hayat verecek.

        MEHMED: FETİHLER SULTANI 50. BÖLÜM ÖZETİ

        Mehmed’in yeni vizyonu ve Pontus tehlikesi

        Fatih Sultan Mehmed, Yermük Savaşı’ndan aldığı ilhamla “Üç Roma” vizyonunu ortaya koyar ve gözünü Karadeniz’in kıyılarında hâlâ ayakta duran Pontus İmparatorluğu’na çevirir. Bu sırada Pontus İmparatoru David Komnenos, yaklaşan tehlikeyi sezinleyerek Papa II. Pius’un desteğini kazanmak için hamle yapar. Sümela Manastırı’nda yüzyıllardır saklanan kutsal emanetler, bu pazarlığın en güçlü kozuna dönüşür. Komnenos, yalnızca Batı’nın değil Anadolu’daki bazı beyliklerin desteğini almak için de yeni ittifakların kapısını aralamaya çalışır.

        Sarayda sırlarla dolu parşömen

        Payitahtta ise, Ayasofya’nın derinliklerinde ortaya çıkan gizemli bir parşömen Mehmed’in zihnini meşgul etmektedir. Isıyla beliren Arami yazılar, geleceği işaret eden bilinmezliklerle doludur. Sultan, bu sırrı çözmek için Tokatlı “Deli Lütfi”yi Payitahta getirtmek ister ve bu görev için alışılmadık bir isim görevlendirilir: Vlad Tepeş.

        Devletin selameti mi, evlat sevgisi mi?

        Siyasi hesaplar, hanedan evlilikleri ve derin ittifaklarla örülen bu çetin satranç oyunu, yalnızca devletler arasındaki mücadeleyi değil, sarayın en mahrem odalarına kadar uzanan gerilimleri de açığa çıkarır. Olayların gölgesinde, Mehmed’i tarihin en ağır imtihanlarından biri beklemektedir: Devletin selameti mi, yoksa evladının kaderi mi?

