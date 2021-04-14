Erbil ayrıca, "En çok denize, suya, havuza girmeyi özledim. Yüzmeyi çok özledim. Aşkı da özledim tabii… Hastalıktan dolayı konsantre olamıyorum. Sanal alemden bir kız arkadaşı buldum, cuma günü buluşacağız." dedi.

Ünlü şovmen, "Eski eşlerimin hepsi yanımda, hiç gözleri arkada kalmaz. Benim gözlerim arkada kalmaz… Hiç yanlış yapmadılar. Seviliyormuşum, onu bana hissettirmeleri de çok güzel bir şey o duyguyla daha çok bağlanıyorsun hayata. Benim gibi hareketli bir adam sol elini bile kaldıramıyordu. ‘Allah’ım bana sol elimi bahşet de sol elimi kullanayım’ diye dua ediyordum." şeklinde konuştu.