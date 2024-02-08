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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Mehmet Ali Sanlıkol 'Bir İstanbul Çelebisi' ile Cemal Reşit Rey'de

        'Bir İstanbul Çelebisi' Cemal Reşit Rey'de

        A Gentleman of Istanbul (Bir İstanbul Çelebisi) albümüyle En İyi Klasik Müzik Kaydı dalında bu yıl Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen Mehmet Ali Sanlıkol, 24 Şubat'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:26
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        'Bir İstanbul Çelebisi' CRR'de
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        A Gentleman of Istanbul (Bir İstanbul Çelebisi) albümüyle En İyi Klasik Müzik Kaydı dalında bu yıl Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen Mehmet Ali Sanlıkol, 24 Şubat’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek. Konserde Sanlıkol’a orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Sanlıkol'un "Bir İstanbul Çelebisi" adlı eserinin Türkiye prömiyerinin gerçekleşeceği konserde, G.F. Handel'in "Julius Caesar Mısır'da Uvertürü” ve B. Bartók'un "Çelesta, Vurma Çalgılar ve Yaylılar için Müzik" eserleri de yorumlanacak.

        Çalışmalarını Boston, Massachusetts'te sürdüren Prof. Mehmet Ali Sanlıkol, müzikal mirası ve kültürel kökenleri arasında köprüler kurarak, geleneksel Türk müzikleri ile Batı müziğini başarıyla harmanlayan eserler üretiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti asıllı olan ve New England Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapan Sanlıkol, "Turkish Hipster" ve "A Gentleman of Istanbul" gibi albümleri ile uluslararası müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

        Grammy Ödülleri'nde "En İyi Klasik Müzik Kaydı" dalında aday gösterilen "A Gentleman of Istanbul", Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden esinlenerek; yaylılar, vurmalılar, piyano, ud, ney ve tenor için bestelenmiş dört bölümlük bir senfoni.

        Eser, Müslüman kimliğine, Evliya Çelebi'nin kozmopolit dünya görüşü üzerinden yeni bir perspektif sunuyor. Eserde, bilimden trajediye, fanteziden tarihe, Evliya'nın seyahatnamesinde karşılaşılan çeşitli öğeler vurgulanıyor.

        Beste, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden seçilen öğeleri modern bir müzikal dil ile yorumluyor. "Viyana'nın Saatleri ve Çanları" bölümü Bartok etkileri taşırken, "Kaya Sultan'ın Ölümü" bir caz baladı olarak piyanonun etrafında şekilleniyor. "Vejetaryen Dervişler" bölümü, ney eşliğinde Türk Tasavvuf ve Afrika müziklerinin bir karışımı olarak sunuluyor. Son bölüm olan "Büyük İskender", klasik Osmanlı/Türk müziği özelliklerini bünyesinde barındırırken, metnin programatik doğası sanatçıya özgürlük alanı sağlıyor.

        Prof. Mehmet Ali Sanlıkol, bu eserle, 17. yüzyıl Osmanlı kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini bir senfoni aracılığıyla sunmayı hedeflemiş. Eser dinleyenleri, konser müziği, caz, Afrika poliritimleri ve geleneksel Türk müziklerinin çeşitli tarzları arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

        Konser biletleri 90 ve 40 TL kategorilerinde CRR Gişesi ve Biletix'te satışta.

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        #Cemal Reşit Rey
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