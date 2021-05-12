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HaberlerMüzikMehmet Fatih Yalçınkaya'nın 'Ay Işığı' albümü yayınlandı - Magazin haberleri
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Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın 'Ay Işığı' albümü yayınlandı

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Fatih Yalçınkaya, 'Ay Işığı' isimli albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Aranjesi, klip yönetmenliği ve orkestra şefliğini Volkan Gümüşlü'nün üstlendiği albüm yaklaşık 200 kişilik bir ekip eşliğinde gerçekleşti

Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın 'Ay Işığı' albümü yayınlandı - Magazin haberleri
Mehmet Fatih Yalçınkaya'dan 'Ay Işığı'
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HABERTURK.COM

İş dünyasındaki başarısını kültürel bir misyonla perçinlemek adına yola çıkan Mehmet Fatih Yalçınkaya'nın 16 eserden oluşan 'Ay Işığı' isimli albümü yayınlandı.

Aranjesi, klip yönetmenliği ve orkestra şefliğini Volkan Gümüşlü'nün üstlendiği albüm, klip çekimi dahil yaklaşık 200 kişilik bir ekip eşliğinde Maslak 42 Performans Sanatları Sahnesi'nde gerçekleşti.

Kadim toprakların dilden dile söylenen ezgileriyle çıktığı uzun soluklu kültür ve sanat yolculuğunun başlangıcını 'Ay Işığı' adını taşıyan albüm ile veren Yalçınkaya, bu çalışmanın başlangıç niteliği taşıdığını dile getirdi.

Yaklaşık bin yıldır yaşadığımız coğrafyanın en önemli kültür miraslarından biri olan türkülerimizi, genç kuşaklarla buluşturmak ideali ile yola çıktıklarını ifade eden Mehmet Fatih Yalçınkaya, bir yılda tamamlanan proje için geceli gündüzlü bir efor sarf ettiklerinin ve gençler başta olmak üzere halkın Türk Müziği'ne olan ilgisini arttırmanın çok ayrıcalıklı ve özel bir misyon olduğunu belirtti.

Mezopotamya'nın tarihi izlerini barındıran türkülerinin yanı sıra Arapça eserlerin de yer aldığı koleksiyon niteliğindeki albüm, Yalçınkaya'nın kişisel Youtube kanalı ile birlikte tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

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