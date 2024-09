Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti! Mehmet Güleryüz kimdir?

2010 yılında Galeri Merkur’de “Bile Bile” ve Arte İstanbul’da “Desen de” adlı 2 sergi gerçekleştirdi. İstanbul merkezli Açık Radyo’nun 10. yılı için yayınlanan “Açık Kitap”ın 150 özel edisyonunun kapağı Mehmet Güleryüz tarafından elle çizildi ve her kapakta farklı bir tasarım yer aldı. 2011 yılında Dubai, Hong Kong, Basel Scope, Marakeş Sanat Fuarı ve Contemporary İstanbul gibi uluslararası fuarlara katıldı. 2012 yılında Viennafair’e katıldı ve Contemporary İstanbul’da The Empire Project galerisiyle yer aldı. Ankara’daki M1886 Galeri’de Edge of the Line adlı kişisel sergisinde eski ve yeni kağıt ve tuval üzerine çizimlerden oluşan bir koleksiyon ile önemli bir heykel çalışması yer aldı. Uzun zamandır beklenen ve yepyeni çalışmalarından oluşan “Gözlerim Açık” adlı kişisel sergisi Mart 2013’te Empire Project’te gerçekleşti ve aynı yılın Kasım ayında Contemporary İstanbul’da büyük ilgi gördü.

Güleryüz'ün iki yayının yazarıdır: İş Bankası Kültür Yayınları'nın 2004'te yayımladığı anı kitabı Güldüme Bakma ve sanat kuramı üzerine yayımlanan Resmi Geçit (İş Bankası Kültür Yayınları, 2014)

Ocak 2015'te İstanbul Modern Müzesi'nde eserlerinin büyük bir retrospektif sergisi gerçekleştirildi. Sergi rekor katılım aldı ve Türkiye'de 2015'in en önemli sanatsal etkinliklerinden biri olarak kabul edildi.

2016 yılında çizimlerinden bir seçki Hollanda'daki Pulchri Studios The Hauge galerisinde Anne Woodward küratörlüğünde düzenlenen 'Özgürlüğün Kafesleri' adlı sergide sergilendi.

En son kişisel sergisi “Malgré / Rağmen”, yepyeni çizimlerinden oluşan, Ocak 2017’de The Empire Project’te sergilendi.

2018 yılında Mumbai'deki Jehangir Sanat Galerisi ve Cemaat'te "Yolda" adlı 2 sergi gerçekleştirdi.

Mehmet Güleryüz'ün Paris'te yaptığı son yapıtlarından oluşan "De L'Intérieur" sergisi Paris'teki Galeri Cyril Guernieri'de gerçekleşti.

2019 yılında Paris'te Galeri Cyril Guernieri'de "Bahçe Şikayetleri" sergisi açıldı.

2020 yılında "Uçtan Uca" İstanbul'daki Saint Benoit Lisesi La Galeri'de, "Gizli Portreler ve Diğerleri" ise Galeri 11.17'de açıldı.

2021 yılında Bursa Nilüfer Sanat Nazım Hikmet Kültürevi'nde "Çizginin Durumu" sergisi açıldı.

Aralık 2021'de Mehmet Güleryüz'ün 2017-2021 Paris dönemi eserlerini içeren kitabı QNB Finansbank tarafından hazırlandı.

2022 yılında Paris'teki Galerie Cyril Guernieri'de "Quai aux Fleurs" sergisi açıldı.

2023 yılında "Mehmet Güleryüz 2013-2023" sergisi İstanbul Loft Sanat Galerisi'nde açıldı