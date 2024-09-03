Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti! Mehmet Güleryüz kimdir?

MEHMET GÜLERYÜZ KİMDİR?

1938 yılında İstanbul'da doğdu.

1958 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi ve 1966 yılında birincilikle mezun oldu. Akademide okurken oyunculuk eğitimi de aldı, çeşitli 'oyuncu stüdyoları'nda ve önemli amatör tiyatrolarda yer aldı. 1963 yılında Asaf Çiğiltepe'nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

Güleryüz, 1963 yılında çizimlerden oluşan ilk kişisel resim sergisini açtı. 1970-1975 yılları arasında Paris'te devlet bursuyla resim ve litografi alanında ileri eğitim aldı ve 1971 yılında Pont des Arts'ta ilk heykellerini ve performansını yarattı. Bu dönemde ayrıca Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan (1971), Galerie Luszpinski, Paris (1972), Galerie Philippe Demay, Paris (1974), Galerie Graffiti, Rouen (1974) ve Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan'da (1974) sergiler düzenledi. 1975-1980 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde ders verdi; 1980'de bu görevinden istifa etti ve 1984'e kadar New York'a yerleşti. Bu dönemdeki sergiler arasında Galerie Shlesinger – Boissanté, New York (1981), Galerie Thérèse Rouselle, Perpignan (1980 ve 1984), Galerie 2016, Brüksel (1984 ve 1987) yer alır.

1985 yılında İstanbul'a dönen Güleryüz, Bilsak'ta kendi adını taşıyan bir atölyede sanat eğitimi verdi. Bu uygulama 2000 yılına kadar devam etti.

Güleryüz 1986 yılında “Kalın” adlı sanat dergisini yayınlamaya başladı; 1988 yılında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Galeri Nev İstanbul tarafından düzenlenen ve Nan Freeman’ın yazdığı bir kitap eşliğinde 25. yıl retrospektifini açtı. Bunu 1990 yılında yine Galeri Nev tarafından düzenlenen Ankara Ulusal Resim ve Heykel Müzesi’ndeki bir sergi izledi.

1989-1992 yılları arasında Türkiye Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucu başkanlığını yürüten Güleryüz, 1990-1995 yılları arasında Votre Beauté dergisinde "Güleryüz'le Söyleşiler" başlıklı bir söyleşi köşesi yayınladı.

1991'de Ankara Sheraton Oteli'nin atriyumunda kalıcı kurulum için anıtsal 14 resimlik "Cross-Wind" döngüsünü gerçekleştirdi. Daha sonra 1992'de Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nde konuk öğretim görevlisi olarak görev yaptı - aynı yıl İstanbul'daki Polat Renaissance Oteli'nin lobisi için yedi resimlik bir seri gerçekleştirdi.

Güleryüz, 1995 yılında Bosna'ya 'Bosna İçin İnsanlık' girişimi kapsamında Bosna'yı ziyaret etti. 1998-2001 yılları arasında tiyatro eğitimini tekrar gözden geçirdi ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Küçük Bir İş İçin Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor adlı üç kişilik oyunda Pepino karakterini canlandırdı. Oyun daha sonra Duisburg ve Düsseldorf'ta turneye çıktı.

Güleryüz, 2000 yılında yeniden Türkiye Güzel Sanatlar Derneği Başkanlığına seçildi, 2001 yılında IAA Doğu Avrupa Başkanlığına seçildi, birleşmenin ardından Birleşik Avrupa Dönem Başkanlığı Başkan Yardımcılığına ve IAA Dünya Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Güleryüz, 40 yıllık çizim retrospektif sergisini 2003 yılında İstanbul Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi'nde gerçekleştirdi.

2003-2005 yılları arasında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Karma Sanatlar Ana Sanat Dalı'nda ders verdi. 1999 yılından bu yana özel sanat atölyesinde verdiği derslerin yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi sertifika programında da ders verdi.

Güleryüz, 2005 yılında IAA'nın Avrupa Genel Kurulu'nu düzenledi, ayrıca Pekin'de gerçekleştirilen 16. IAA Dünya Genel Kurulu'na ve 2. Pekin Bienali'ne IAA Dünya Yönetim Kurulu üyesi olarak katıldı.

2007 yılında İstanbul Yapı Kredi Kazım Taşkent Galeri’de “Buradan Oraya” retrospektif ve heykel sergisini ; 2008 yılında Ankara Galeri Nev’de “ Elli Yıl Sanat ” sergisini gerçekleştirdi ve bu sergiye Nan Freeman’ın ikinci kitabı eşlik etti. 50. Yıl retrospektif sergisi Ocak 2009’da İş Bankası’nın katkısıyla Kibele Sanat Galerisi’nde gerçekleşti ve bu sergiye Wendy Shaw’ın yazdığı bir kitap eşlik etti. 2009 yılında Mardin Çağdaş Sanat Bienali’ne ve 9. Uluslararası Şanghay Çağdaş Sanat Fuarı’na ve Contemporary İstanbul '09’a katıldı.