Samsun'da eğlence merkezinde cephanelik çıktı
Samsun'da bir eğlence merkezine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda polis tarafından yapılan aramalarda, silahlar, pompalı tüfekler, birçok kurşun ve fişek olmak üzere adete adeta bir cephanelik ele geçirdi. Uyuşturucu madde ve kaçak içkilerinde ele geçirildiği aramalarda 6 kişi gözaltına alındı
Samsun’un İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele , Asayiş, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekânına operasyon düzenlendi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre eğlence merkezinde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanan adeta bir cephanelik bulundu.
SİLAH VE TÜFEKLER
Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca,, 2 adet ruhsatsız tabanca,103 adet tabanca fişeği, 8 adet pompalı tüfek, 54 adet tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ve 23 adet sentetik ecza ele geçirildi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında S.C.D. (27), M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Vahim Nitelikte Silah Bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.