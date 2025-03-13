Samsun'da eğlence merkezinde cephanelik çıktı Samsun'da bir eğlence merkezine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda polis tarafından yapılan aramalarda, silahlar, pompalı tüfekler, birçok kurşun ve fişek olmak üzere adete adeta bir cephanelik ele geçirdi. Uyuşturucu madde ve kaçak içkilerinde ele geçirildiği aramalarda 6 kişi gözaltına alındı

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