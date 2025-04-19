Mehmet Öz'ün torunu Oval Ofis'teki yemin töreni sırasında bayıldı

Kalp cerrahı Mehmet Öz, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı. Öz, Oval Ofis'te düzenlenen, ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin de katıldığı törende yemin etti.

Mehmet Öz ABD'de görevine başladı Haberi Görüntüle

Trump konuşmasında, Doktor Öz'ün hayatından ve başarılarından övgüyle bahsederek, ABD'nin sağlık alanında böylesine kariyerli ve başarılı bir isme sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi. Trump, “Doktor Öz, bu göreve ülkenin en yetenekli ve sevilen tıp uzmanlarından biri olarak geldi. CMS Direktörü olarak Öz, ulusumuzun yaşlıları için Medicare'i ve ihtiyaç sahipleri için Medicaid'i güçlendirmek ve korumak için yorulmadan çalışacaktır” dedi.

Diğer yandan Dr. Mehmet Öz'ün yemin töreninde, salonda bulunan torunu kısa süre fenalaşarak bayıldı. Öz, hemen torununa müdahale ederken, ABD Başkanı Trump konuşmasını yarıda kesti ve basın mensuplarının dışarı çıkması istendi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, küçük kızın kısa süreli baygınlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.