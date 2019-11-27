Mehmet Rauf'tan 'Serap'

Koç Üniversitesi Yayınları (KUY) tarafından Tefrika dizisinden yayımlanan Serap kitapseverlerle buluştu. Servet-i Fünun ve Cumhuriyet dönemlerinin tanınmış yazarlarından Mehmet Rauf tarafından kaleme alınan kitap, Fatma Damak tarafından Latin harflerine aktarıldı.

Kitap, siyasal baskıların neden olduğu bunalımla “erkeklik krizi”nin harmanlandığı bir iç hesaplaşmayı anlatıyor. İstibdat Dönemi’nin ruhunda yarattığı tahribat nedeniyle Meşrutiyet ile birlikte gelen hürriyeti yeteri kadar yaşayamayan genç bir adamın, vapurda rastladığı güzel kadının tetiklediği, unutulmaya yüz tutmuş arzularının uyanmasıyla bu kez orta yaş krizine sürüklenme hikâyesini okuyucu ile paylaşıyor.

Mehmet Rauf

1909’da Resimli Roman dergisinde tefrika edilen, bir anlamda tarihi ve o tarihin öznesi bireylerin deneyimlerini edebiyat içinde kayıt altına alan Serap, özgün metinde yer alan illüstrasyonlarının tıpkıbasımlarını 110 yıl sonra günümüze taşıyor.