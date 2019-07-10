Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski ekonomi bakanlarından ve parti kurması beklenen Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, "zamanı gelince konuşuruz" diye yanıt verdi.

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" yanıtını verdi.

Bir süredir yeni bir parti kuracağı yönünde hakkında haberlerin yayınlandığı AK Parti Kurucu Üyesi Ali Babacan, partinin kurucu üyeliğinden 8 Temmuz'da istifa etmişti. Yaptığı yazılı açıklamada Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir, ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz" demişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugün kaleme aldığı yazısında Mehmet Şimşek'in Ali Babacan'ın kuracağı partide yer alıp almayacağı ile ilgili tartışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mehmet Şimşek'in, Ali Babacan hareketinin içinde bulunup bulunmadığı çok tartışılmıştı. Kesin olarak söyleyebilirim ki Şimşek bu hareketin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor. Londra'daki finans ve iş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapan bizzat Mehmet Şimşek. Yeni partinin Türkiye ekonomisini tekrar düze çıkarabileceğini anlatıyor. Yani Mehmet Bey Özgürlük ve Hukuk Partisinin 'nomenklatura'sının içinde."