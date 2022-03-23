MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca (Kefre) köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez'de, liseyi ise Gercüş'de tamamlayan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önemli finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerden sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazine ve Ekonomi'den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Şimşek 2015 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü. 2015 yılında yeniden ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı görevini üstlenen Şimşek, 9 Temmuz 2018'e kadar bu görevini sürdürdü. Şimşek ardından kurulan AK Parti hükümetlerinde ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinelerinde de yer almadı.

İyi derecede İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.