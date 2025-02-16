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        Haberler Gündem Politika Mehmet Uçum: Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecek | Son dakika haberleri

        Mehmet Uçum: Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecek

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Ne yaparsanız yapın Terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye'ye geçildiğinde de Milli Devletin esaslarını; Cumhuriyet, Üniter Yapı, Türk Milleti, Türk Vatandaşlığı ve Türkçeyi, Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını kimse tartışmaya açamayacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 23:17 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:17
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        Uçum: Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecek
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefine ihanetler arsızca artıyor! 1 Ekim ve devamında Sayın Bahçeli'nin hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımlarıyla devreye giren devlet inisiyatifinin bir etkisi de bütün emperyalist bölünme projesi yanlılarının bir bir deşifre olmasıdır. Terör sorununun kökten ortadan kaldırılması için başlatılan yeni dönemi istismar edenler hadsizlikte zirve yaptılar. Türkiye’yi bölme hedefli Emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye'nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler" ifadelerini kullandı.

        "BÖLÜNME ÇÖZÜMÜ ÇALIŞTAYI YENİ DÖNEME İHANETTİR"

        Uçum, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Terör diyemeyen, terör örgütüne karşı çıkamayan bu grup iki millet, iki vatandaşlık, iki eğitim dili, hatta iki resmi dil ve iki ülke diyerek Türkiye düşmanlığını ve bölünme niyetlerini ortaya döktüler. Cumhur İttifakından nefret edenlerin ve AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bu 'bölünme çözümü çalıştayı' terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir. Hele İslam'ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyetin esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır. Ne yaparsanız yapın Terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye'ye geçildiğinde de Milli Devletin esaslarını; Cumhuriyet, Üniter Yapı, Türk Milleti, Türk Vatandaşlığı ve Türkçeyi, Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını kimse tartışmaya açamayacaktır. Cumhuriyetle kazanılan Milli Devleti tartışmaya açmak ve beka sorunu çıkarmak kimsenin haddi değildir. Buna asla geçit verilmeyecektir. Tam tersine Terörsüz Türkiye, Milli Devleti daha da güçlendirecek adımların atılmasını sağlayacak ve yurtsever demokrasimizi güçlendirecektir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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