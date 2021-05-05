Reuters

Salı günü yapılan açıklamada pazartesi günü Meksika'nın başkenti Meksiko'da 22.25’te gerçekleşen metro üst geçidinin çökmesine ilişkin görevlilerin bir an önce yetkili kişilerle birlikte soruşturmaya başlamasını ve bu süreçte halktan hiçbir şey gizlenmemesi gerektiğini söyledi.

Kazaya ilişkin şeffaflık ilkesiyle hareket edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Obrador, ‘‘Kimseye dokunulmazlık yok" ifadelerini kullandı.

12 numaralı hatta gerçekleşen kaza ülkenin en işlek ulaşım hattında gerçekleşti. En az 24 kişinin öldüğü bilinen kazada, güvenlik sorunları gündeme geldi.

Reuters’ın haberine göre, hükümet verilerinde metro hattının destek sütunlarında hasarlar olduğu tespit edildi. 2017’de yaşanan Chiapas depremi sonrası ülkede 200 kişi yaşamını yitirmişti, hasarın depremle ilişkisi üzerine duruluyor.

Cumhurbaşkanı Obrador 2000’lerin başında şehrin belediye başkanıydı. 12 numaralı hat inşa edildiğindeyse belediye başkanı Claudia Sheinbaum ve Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Obrador hükümetinin üst düzey yetkilileriydi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum 12 numaralı metro hattının geçen yıl teftiş edildiğini belirtti. Olay sonrası katıldığı bir basın toplantısında metro üst geçidinin çökmesine ilişkin yapısal başarısızlık ifadelerini kullandı.

Sheinbaum’un bu yorumu soruşturmanın niteliğini metro şirketi CCICSA’ya çevirdi. Reuters, şirketin yorum talebine cevap vermediğini aktardı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, kazanın ‘‘ yerel ulaşım sistemini vuran ‘‘en korkunç’’ kaza olduğunu ve soruşturma kapsamında yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Üç günlük ulusal yas ilan edilen ülkede ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.