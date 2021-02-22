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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü - Haberler
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Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü

Meksika'nın Veracruz eyaletinde hava kuvvetlerine ait bir uçak havalimanı yakınına düştü. Meksika ordusunun 6 üyesinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

SON DAKİKA: Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü - Haberler
Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Meksika'da askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçağın Veracruz eyaletinin başkenti Xalapa’da düştüğü belirtildi.

Kazada 6 askerin öldüğü ifade edilen açıklamada, uçağın düşme sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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